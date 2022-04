Casimiro habla de un partido "a vida o muerte" para el Coosur Betis con la duda de Cvetkovic

Luis Casimiro, entrenador del Coosur Betis, ha informado este viernes de que el base serbio Aleksandar Cvetkovic ha "tenido algún problema" porque "se dobló el tobillo" en un entrenamiento de la semana y "es duda por un esguince" para el "partido a vida o muerte" de mañana contra el Casademont Zaragoza.

Casimiro comentó en rueda de prensa que "ojalá pueda llegar" el baloncestista balcánico a un partido que el técnico manchego considera "una final para seguir peleando por la salvación" y, por ello, su equipo debe "ganar sí o sí: es un día al que le caben todos los tópicos, es trascendente e importante", aseveró.

El preparador bético contará con el fichaje presentado ayer, el alero estadounidense BJ Johnson, al que calificó como "alguien que entiende el juego" y del que dijo que "a ver cuánto tarda en adaptarse a las nuevas reglas" porque se trata de su primera experiencia en Europa, pero "la impresión es muy buena".

Luis Casimiro advirtió que Johnson "se tiene que subir a un carro que va a mucha velocidad", pero tiene un bagaje que le ha permitido "jugar una media de 12 minutos por partido en la NBA" y que "es diferente a" su compatriota Travis Leslie, al que viene a sustituir, porque "puede generar su propia ventaja".

Para el entrenador ciudadrealeño, el Casademont Zaragoza "es un equipo en transición" al que "han venido jugadores nuevos, que seguro que darán lo mejor de sí" porque su plantel posee "juego interior y tiradores de nivel", si bien cree que la "clave para ganar será rebotear con autoridad".

"El rebote es algo que me preocupa, es una de las facetas importantes. No es una cuestión de los grandes, sino de todo el equipo. Debemos estar concentrados para mejorar ese apartado porque somos nuestro peor enemigo. Tenemos que evitar descomponernos cuando las cosas no vayan bien", agregó Casimiro.