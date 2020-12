"Si alguien contaba con alguno de estos tres partidos, no hacía cábalas muy lógicas", decía Joan Plaza tras su tercera derrota al frente del Coosur Betis, esta vez ante el Gran Canaria, de nuevo dando un buen nivel en el primer tiempo, pero llegando sin fuelle al final del choque. El conjunto verdiblanco ha dado signos de mejora, especialmente en defensa, pero al taparse atrás parece que no llega adelante y esa mejora resulta insuficiente, porque en ataque el equipo no funciona. Y sin puntos en la ACB no se gana a nadie.

El promedio anotador en estas tres últimas citas apenas es de 60,6 puntos, superando los 55 sólo ante el Baskonia (73-77) en una cita en la que tuvo opciones hasta casi el final. En los otros dos, en Andorra y Las Palmas, 55 y 54 puntos, respectivamente, con primeros tiempos competitivos y vueltas de vestuarios con escasa actitud y menos efectividad. Esas cifras se explican con otras dos: 3/27 (11%) en triples en el principado y 2/20 (10%) en Las Palmas. "Con esos porcentajes es muy difícil ganar en ACB", señalaba Plaza, que comanda el peor plantel en triples de la Liga Endesa, con una media de un 30% de acierto, porcentaje al que sí se acercó frente a los vitorianos (12/36 para un 33%), lo que le permitió disputar el choque hasta el final con posibilidades de ganar. "De esos 20 triples, malos tiros fueron tres, pero los otros 17 hay que meterlos. No entran los lanzamientos, pero son correctos", explicó el técnico de Barcelona sobre el partido frente al Gran Canaria. Y lo peor es que es cierto. Los béticos fallan muchos tiros liberados, lanzamientos de los exteriores solos que van al hierro.

Ninguno de los tres últimos rivales llegó a los 80 puntos, siendo contenidos especialmente en los primeros tiempos

Ocurrió lo mismo frente al Andorra. ¿Presión o falta de calidad? Es la pregunta que hay que hacerse. Y si los exteriores fallan por fuera, los pívots otra vez siguen sin sumar desde la personal. De momento, mejor, decir el pívot, porque Ndoye es el único cinco de la plantilla. Niang jugó 3.30 minutos y ni miró el aro. Ni cogió un rebote. Ndoye hizo un 3/8 volviendo a las andadas, como el resto del grupo, con un 18/27 propios del antepenúltimo conjunto de la liga en esta faceta. Un dato más a tener en cuenta: en los últimos tres partidos el Betis no llegó en ningún cuarto a los 20 puntos. Pero quedarse destapado arriba quizá se produce por esa exigencia física atrás que ha impuesto Plaza. En los últimos tres encuentros el equipo ha rebajado la cantidad de puntos en contra, con 75,6. Ninguno de los tres últimos rivales llegó a los 80 puntos, siendo contenidos especialmente en los primeros tiempos. El Gran Canaria se quedó en 30 en los primeros 20 minutos, el Andorra en 36 y el Baskonia, en 33. El problema llega tras el descanso, siendo el Betis incapaz de mantener esa intensidad y recibiendo, respectivamente, 48 puntos, 36 y 44. En los segundos tiempos se pierden todas las opciones especialmente en los terceros cuartos.

Borg se ha convertido en una pieza clave en defensa, pero el sueco no carbura en ataque y está lejos de sus números de la pasada campaña. Con Pablo Almazán sumará Plaza intensidad atrás, pero arriba falta un punto de calidad que debían dar los teóricos titulares, que siguen sin responder con regularidad. Y lo peor de todo es que surgen dudas sobre los nuevos fichajes al hilo de las palabras del entrenador verdiblanco. Si antes de viajar al archipiélago canario explicaba que los dejó en tierra, "porque uno llegó ayer (Jordan, por el domingo) y el otro, anteayer (Randle, el sábado), y no están en condiciones físicas de poder jugar el partido", tras el partido no tendría claro si podrían ayudar ara el vital encuentro del domingo ante el Fuenlabrada: "Son lo que tenemos y les sacaremos el mejor provecho posible. Espero que nos den un empuje, pero no sé cuando lo darán. Uno lleva nueve meses sin jugar por una grave lesión y otro dos meses parado. No sé cuándo nos darán ese nivel para empujarnos a ser mejores, por lo que es el bloque actual el que ha de levantar esto". Habrá que ver, por tanto, cómo evolucionan estos días tanto Randle como Jordan, ya que el equipo está falto de dirección y una referencia interior fiable que ayude, además a cerrar el rebote. El cuadro verdivlanco llegó el miércoles de Las Palmas y entrenará todos los días de la semana hasta el partido del domingo.