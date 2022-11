Tras la debacle, sólo con fe a Vitoria y sin Evans

Una semana hace que el Betis Baloncesto cayó en el Martín Carpena de Málaga de forma sonrojante. Una semana ha pasado desde aquel desastre, pero como si no hubiera pasado nada. Porque hay, por lo visto, a quien perder de 46 puntos ante el Unicaja no le duele. Sólo Luis Casimiro ha dado la cara. Lo hizo tras aquella debacle y repitió este viernes para analizar el duelo de este domingo en el que toca visitar a un Baskonia (17:00) enrachado y desatado que puede hurgar en una herida abierta que no deja de sangrar si nadie en los despachos pone remedio para ello.

Porque ha pasado una semana, siete días más, y nada cambia. El técnico bético irá al Buesa con los mismos que fueron incapaces de, como poco, tirar de orgullo y maquillar en el segundo tiempo el marcador para que el pobre abonado que cumple religiosamente cada verano no tenga que agachar la cabeza para decir que es socio del Betis Baloncesto.

Y ni eso. Casimiro acude a Vitoria desnudo y nadie ha hecho nada para que esto no ocurriera. Por dotar a una plantilla que en verano cualquiera ya veía sus carencias de cierta fortaleza para poder, no ganar, sino al menos competir. Desnudo porque Shannon Evans no jugará. El base arrastra problemas en el tobillo que se lesionó en Málaga y no se ha entrenado durante la semana, Su flow, aludiendo a un vídeo publicado esta semana por ACB aun sin ser el mejor momento, tendrá que parar. Mejor guardarlo para lo que viene tras las ventanas FIBA, en un choque a vida o muerte ante el Básket Zaragoza. Pero el base no será la única ausencia, ya que el preparador manchego viaja sin cuatros y tanto Kurucs como Báez no estarán disponibles esta jornada.

El Baskonia es el mejor equipo en triples de la ACB con 42,4% de promedio frente al 30,2% bético

La ausencia del letón privará al público de presenciar un duelo entre dos hermanos que han vivido caminos diferentes en el baloncesto. Arturs se ha ido haciendo un sitio en una plantilla siempre competitiva como la baskonista desde el filial, mientras que Rodions ha ido de aquí para allá sin triunfar en ningún lado y tirando ahora de su cartel NBA. Lo cierto es que en el Betis no ha demostrado nada y ha aportado poco en los partidos que ha jugado hasta lesionarse la pasada semana con un desgarro miofascial en el cuádriceps de la pierna izquierda. Báez, por su parte, sigue con molestias musculares, por lo que Pablo Almazán tendrá que doblar en posiciones. También Sylla, pero el senegalés no es un peligro real desde la línea de los 6,75 metros, ni debajo del aro casi si no se lo sirven en bandeja para machacar, por lo que Sedekerskis o Hommes pueden hacer mucho daño.

Aunque para daño el que puede infligir el perímetro azulgrana si el Betis no da un paso adelante en intensidad defensiva. Lo que vulgarmente es echarle..., ganas al menos. Asusta la línea exterior que Joan Peñarroya tiene a su disposición con Pierria Henry, Vanja Marinkovic, Darius Thompson, Rokas Giedraitis y Markus Howard. Este último viene de meterle 23 puntos al Maccabi en Euroliga en el triunfo vasco por 116-87 con un 45,5% de efectividad desde el triple. Si el cuadro heliopolitano no logra bajar los porcentajes de tres puntos de los vascos tendrá muy difícil tener alguna opción ante el equipo con mejor porcentaje en triples de la Liga Endesa (42,4%).

Por dentro Kotsar y Costello son las referencias y Gerun y Tsalmpouris podrían tener la ayuda de Nzosa, en la convocatoria por primera vez en la temporada, aunque aún no es seguro que juegue después de superar la rotura miofibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha que se produjo durante la pretemporada.

No parece, sin embargo, que Nzosa, que la próxima semana cumplirá 19 años, sea la solución. Seguro que la dirección deportiva, apoyada en una secretaría técnica de la que carecen la mayoría de los clubes ACB, tiene controlado el mercado para darle un impulso a una plantilla con carencias evidentes desde el verano. Y Pasesecniks sigue sin equipo. Como Jacob Wiley, que finalizó recientemente su aventura en Japón. Seguramente falte dinero, vale, pero o se hace un esfuerzo y se saca de cualquier lado o más ruinoso puede ser otro año en la LEB Oro. Y el acuerdo con el Ayuntamiento por presentar aún y, quién sabe, si por firmar también.