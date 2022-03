La lucha no le da para más al Coosur Betis (66-77)

Nueva derrota para el Coosur Betis que no halla la forma de reaccionar para huir de los puestos que conducen al descenso. El equipo de Luis Casimiro no se rindió jamás en su deseo de sorprender al Joventut, pero la sensación de impotencia ante el tercer clasificado fue absoluta. Ese espíritu de lucha no le dio para más, sólo para pelear, porque los verdinegros siempre fueron mejores y tuvieron controlada la situación en todo momento.

Razones hubo mil para que se produjera esa sensación de superioridad desde el primer cuarto. Para empezar, el Coosur Betis iba a arrancar con brío, pero sólo anotaba a través de un único jugador, concretamente un Shannon Evans particularmente acertado, pero que no contaba con ninguna ayuda en ataque por parte del resto de sus compañeros. Además, los problemas eran agudos en lo referente a los rebotes defensivos, entre otras cosas porque ahí sí se echaba en falta algo de espíritu guerrero por parte de los dos pívots elegidos en el arranque.

La desesperación de Casimiro fue tal que no tardó mucho en cambiar a la pareja formada por Vitto Brown, demasiado indolente siempre, y Pasecniks. Entraban en la pista Burjanadze y Jakob Wiley. El deseo de pelear los rechazos en el aro propio fue mayor, pero la superioridad de Ante Tomic era desesperante, sobre todo a la hora de repartir juego para que sus compañeros anotaran con facilidad.

La batería de hombres altos de los badaloneses era amplia y todos aportaban, empezando por el brillante Joel Parra y terminando por Ventura, pero no eran los únicos, porque también Willis, Brodziansky, Birgander, Busquets y Paul sumaban muchísimo para el colectivo en los minutos que les iba tocando jugar. Además, la dirección de Vives y Pau Ribas está garantizada y también el dominicano Feliz añadía un juego de calidad.

Demasiados elementos para un Coosur Betis que tuvo que esperar al minuto 17 (19-17) para que llegara la primera canasta de un jugador que no fuera Evans. La logró Wiley y, paradójicamente, la anterior cesta contabilizada en el marcador de los locales había sido materializada por Tomic al palmear el balón al intentar sacar un tiro libre fallado por el propio Wiley.

Eso sí, al final del primer cuarto se llegaba con ventaja del Coosur Betis y eso provocaba que se atisbara el futuro con esperanza. Era un espejismo. Ya en el segundo parcial, se fue plasmando en el marcador la superioridad en el juego de los verdinegros. 33-39 al descanso después de un triple fallado por Bertans completamente en solitario para poder recortar.

La sentencia del choque llegaría ya en el tercer cuarto. Los verdiblancos se precipitaban en las acciones ofensivas y encima fallaba triples absolutamente en solitario después de hacer buenas jugadas en ataque. Pero si no se acierta en los tiros todo es inútil. La ventaja del Joventut iba subiendo poco a poco hasta situarse en torno a los 11 puntos o incluso algo superior. 41-57 en un tirón que ya parecía definitivo.

El Coosur Betis intentó rebelarse contra esa suerte, tenía arranques de genio para arrancar parciales esperanzadores, pero tampoco servían para mucho porque al final se imponía la evidencia de la superioridad de un Joventut que manejaba a la perfección los múltiples recursos de su plantilla para imponerse. Otra derrota más y a seguir esperando para no hundirse antes de tiempo. Siguiente parada, Málaga, donde espera el Unicaja.