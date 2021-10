No es el mejor momento deportivo; tampoco el escenario más deseado; no es, ni de lejos, el mejor rival posible para levantar la cabeza de una vez, pero el momento es ahora... Cada jornada que tarda el Coosur Betis en reaccionar es una palada en la fosa hacia la LEB Oro (como mal menor rezando porque en el club no se cansen de esta sección que no parece más que un juguetito), por lo que aunque la Fonteta sea una pista complicada y el Valencia Básket (12:30) un rival muy duro, es el momento de dar un paso adelante para no perder la fe propia y recuperar la ilusión de una afición hastiada en poco más de un mes de competición al ritmo de las palizas recibidas.

Afronta el cuadro verdiblanco la octava jornada con un balance de 1-6. Seis derrotas consecutivas, de las que Joan Plaza echa en falta "una o dos victorias más", que dejan al plantel sevillano como colista de la Liga Endesa y con un calendario por delante que parece un susto de Halloween, ya que tras este encuentro afrontará otra salida a Zaragoza, recibirá en casa al Lenovo Tenerife, visitará al Real Madrid, jugará en San Pablo contra el Unicaja y saldrá a Badalona para medirse con la Penya. ¿Truco o trato? Es difícil no pensar en que Curro Segura fue destituido con un 2-9 la pasada campaña, aunque este curso el proyecto gira en torno a un Plaza que se ve "entero" y "con ganas" de sacar adelante esta complicada situación. Para eso hace falta ganar y ya da igual dónde o el contrario de turno que toque enfrente.

Esta vez es un Valencia Básket herido, aunque diseñado para levantar la Eurocup y pelear por la Copa del Rey y los play off de la ACB de tú a tú con cualquiera. Eso sí, ha empezado la campaña con el pie cambiado perdiendo sus tres encuentros como local y con una plaga de bajas de ésas que hacen temer a cualquier tuerto. Por desgracia para el Betis empieza a ver el final el cuadro taronja y de la enfermería ya han salido Dubljevic y Prepelic, que ya jugaron el miércoles ante el Buducnost.

Tobey, Dimitrijevic y Claver son bajas en los locales, con la duda también de Van Rossom

No estarán para Joan Peñarroya Mike Tobey, Víctor Claver y Dimitrijevic, que cayó lesionado en ese encuentro europeo y estará seis semanas fuera, mientras que es duda Van Rossom, que ultima su recuperación de una pequeña lesión muscular y podría forzar para reforzar a Hermannsson en la dirección, único base disponible al cien por cien para el técnico.

Pero el talento, físico y la profundidad de la plantilla del Valencia Básket le dan para reponerse a tantas ausencias, especialmente con las altas de los citados Dubljevic y Prepelic, pilares de un equipo muy compensado que quiere brindar a su afición, que llenará en el 80% permitido de aforo la Fuente de San Luis, el primer triunfo como local en la Liga Endesa. Cayó el Valencia en el estreno ante el Baskonia (67-72), frente al sorprendente UCAM Murcia (86-91) y contra el Real Madrid (79-93), ganando, por contra, sus cuatro citas a domicilio ante el Manresa, Zaragoza, Burgos y Andorra.

El Betis no rebaja su promedio de pérdidas, que es de 17,7 por partido por las 15,1 del Valencia

No sigue un patrón este Valencia, capaz de perder o triunfar anotando poco o mucho, que ha rebajado la media de 20 pérdidas en las primeras jornadas hasta las poco más de 15 actuales, por las más de 17 de los verdiblancos, y que ha afinado desde el triples en los últimos encuentros, talón de Aquiles bético esta campaña (como la anterior) a pesar de contar con especialistas como Bertans, Carrington, Vitto Brown o Evans.

El base norteamericano dio por fin el paso adelante esperado en el último partido, aunque no sirvió para ganar al Obradoiro. Plaza le sigue pidiendo que sea vertical en el uno contra uno generando para él o para los demás, pero le cuesta encontrar el momento justo para dar la asistencia. Como Marko Todorovic, que suma en ataque menos de lo que resta en defensa y se las verá con un Dubljevic que requerirá toda su atención y olvidarse de los árbitros. Defensa, rebote, limitar las pérdidas y acierto exterior. Lo que falta siempre y será más necesario que nunca para ganar en la Fonteta.