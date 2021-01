Dos casos positivos por Covid-19 en el Real Canoe, detectados tras el partido disputado el pasado viernes en Madrid frente al Almansa, han paralizado la incorporación de Daniel Clark al Coosur Betis. El británico era la opción elegida por el club sevillano para reforzar la posición de ala-pívot con un cupo de formación con el que no tener que tirar de dos júniors para hacer convocatorias de 12 jugadores, pero la plantilla capitalina debe quedar ahora confinada hasta que se conozcan los resultados de nuevas pruebas.

#LEBOro 🚨 ÚLTIMA HORA 🚨Tras el partido de Almansa se han repetido los tests y se han detectado dos casos positivos de Covid en el equipo por lo que quedan aplazados los encuentros ante @flleida y @BasquetGirona , siguiendo la cuarentena y protocolos establecidos. pic.twitter.com/mFfqDZuTeK — Real Canoe (@realcanoe) January 19, 2021

De esas nuevas pruebas podrá depender la incorporación de Clark, aunque no se han rebelado los nombres de los positivos. De ser uno de ellos el británico, el club heliopolitano debería buscar otro refuerzo o apostar por no hacerlo y esperar a que Spires se recupere, ya que si cumple los plazos sólo se perdería dos o tres partidos más. De no serlo, debe dar negativo en la próxima PCR antes de poner rumbo a Sevilla.

En cualquier caso, la FEB ya ha aplazado los partidos del Real Canoe frente al Lleida y el Girona.