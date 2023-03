La redención del Betis Baloncesto exige el triunfo

Tocado, pero no hundido. El Betis Baloncesto perdió en Manresa una oportunidad de dar un paso decisivo en busca de la salvación. De ganar hubiera colocado una distancia con el descenso de dos triunfos más el average, pero era más decisivo un triunfo que una derrota, que lo deja todo muy abierto todavía. Y el conjunto verdiblanco ya demostró la pasada campaña, eso sí, con un estratosférico Shannon Evans, que fue capaz de resucitar cuando todos lo daban por muerto. Quedan 10 jornadas y, como dijo en el Nou Congost Luis Casimiro “todavía queda mucha tela que cortar”. ¿O es que nadie se acuerda cómo estaba el equipo el curso anterior a 10 jornadas del final de la liga?

“El equipo está vivo y seguimos competiendo. No estamos muertos”, repitió el técnico manchego, que se agarra a los números y al carácter competitivo del equipo, pese a los errores propios que lo vienen condenando una y otra vez. La redención, pese a todo, la tiene en su mano, aunque la visita del Unicaja (12:30) a San Pablo, el equipo de moda en la ACB, no es el mejor para poder sacar la cabeza, pero ¿acaso llegados a este punto alguno es propicio?

El conjunto malagueño ha vuelto a instalarse esta temporada en su sitio natural en la ACB por presupuesto e historia. En el segundo año de Juanma Rodríguez, ex director deportivo bético, en su nueva etapa en Los Guindos, el equipo costasoleño ha encontrado en Ibon Navarro el ténico capaz de encauzar una plantilla muy remozada que ha encontrado el equilibirio, los roles individuales y el esfuerzo colectivo para volver a levantar un título como fue la consecución de la Copa del Rey.

El Unicaja afronta esta cita instalado cómodamente en la zona de play off tras jugar (y ganar) el martes competición europea, la FIBA Champions, en Atenas ante el AEK. Allí volvió a jugar Brizuela, que descansó ante el Barcelona la jornada pasada para el vital encuentro en la capital griega en la que se jugaba el liderato del grupo. Una pieza más en un imponente plantel ante el que el Betis Baloncesto necesitará hacer un encuentro redondo otra vez sin dos piezas claves como BJ Johnson y Pozas. El primero sigue recuperándose de una rotura muscular que lo ha apartado ya, con este choque, de tres partidos y su ausencia, tanto en defensa como en ataque, se está haciendo notar. El base, por su parte, se despidió de la temporada en su mejor momento por una grave lesión y pese a ello el club sigue sin mover un dedo para darle al técnico las armas para, al menos, tratar de encarar la lucha por la permanencia con más garantías.

Sin el norteamericano la posición de alero es, como lo fue la de pívot al inicio del curso, un agujero negro en la que ni Bertans, ni Pablo Almazán ni Maronka aportan lo que necesita el grupo. Y enfrente estarán jugadores como Barreiro y el físico Ejim para exigir a su par. Djedovic seguirá de baja.

No hay una posición en la que cojee el cuadro malagueño, ya que en la dirección destacan Perry y Carter además de la infatigable y cansina defensa de Alberto Díaz, que exigirán al máximo a Gray y Cvetkovic. Por dentro, con Gerun renqueante de la lumbalgia que le impidió jugar en el partido clabe de Manresa, Pasecniks debe dar el paso adelante necesario ante Kravish y Sima, dos interiores complementarios. Más técnico el primero y más corpulente el segundo. El regreso de Gerun será decisivo para igualar fuerzas por dentro, ya que aunque Sylla pueda echar una mano en momentos determinados, especialmente en la faceta defensiva, no es ninguna referencia.

Y eso es lo que echa en falta este Betis Baloncesto: una referencia. Es cierto que desde la salida de Evans el juego del equipo es más coral, pero en momentos determinantes se echa en falta ese jugador con personalidad y calidad que asuma la pelota cuando más quema. Bertans no está para eso por más que el hombre no se esconde aun cuando camina por el campeonato con menos de un 29% de efectividad desde el triple, mientras que Montero pasó de la gloria en Lugo a los infiernos en Manresa. Es lo que tiene tener 19 años. Una pena que con 0/4 en triples y un 7/11 en tiros de dos puntos, la mayoría penetrando a canasta, el guión del partido con 87-84 no estaba para un tiro exterior a poco más de un minuto del final.

Y enfrente, en cambio, Osetkowski y Kalinoski elevan exponencialmente el peligro malagueño desde la línea de los 6,75 metros, una zona en la que el Betis deberá estar especialmente atento en las líneas de pase y en las ayudas para no dejar ningún tirador liberado.

La extramotivación de Tyson Pérez, otra vez en sus número pese a los errores de bulto en el tramo final del encuentro, será importante ante un Unicaja que es cuarto en valoración, tercero en puntos y asistencias y primero en recuperaciones, lo que exigirá a los verdiblancos plena concentración desde el principio del partido y no encajar parciales que después le obliguen a remar, más todavía, contracorriente con todo lo que eso desgasta.

Hay vida, claro, y la mejor manera de demostrarlo, la redención tras fallar en Manresa, pasapor ganar un partido inesperado que levante la moral de una tropa necesitada de alegrías.