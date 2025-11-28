El Betis Deportivo sigue sin reaccionar y pierde ante el Cartagena (0-1)

El Betis Deportivo sigue como colista destacado del Grupo II de Primera RFEF al perder 0-1 ante el Cartagena encadenando ya seis partidos sin ganar, cinco de los cuales acabaron en derrota. No gana desde el 19 de octubre, cuando logró la única de sus victorias esta temporada ante el Atlético Sanluqueño (1-0).

El Cartagena se acercó pronto a balón parado, cuando Rubén Serrano remató sin ángulo un centro de De Blasis, pero tras ese intento aislado, el filial tomó el control y avisó después cuando Borja Alonso pisó área, recortó a Nacho Martínez y cruzó demasiado su disparo. Lo intentó después Antonio Toral, que obligó a Lucho García a intervenir con un centro-chut envenenado (y poco después Destiny probó desde lejos respondiendo el portero con seguridad.

Cuando dominaba el cuadro bético llegó la lesión de Antonio Toral tras un mal gesto en una pugna con Perejón y tuvo que abandonar el terreno de juego entrando en su lugar Iker Amores en el minuto 12. A la contra amenazó el Cartagena y el encuentro se fue igualando, aunque sin ocasiones claras. El cuadro heliopolitano sufría en los balones aéreos y el Cartagena trataba de controlar desde la posesión ante un Betis que salía con velocidad. Así llegó la mejor ocasión visitante, en un córner mal defendido que acabó con una media chilena de Kevin Sánchez que un defensa sacó bajo palos.

Ya en la recta final llegó la polémica cuando el bético Destiny reclamó penalti en una pugna con De Blasis. La acción se revisó y el colegiado, tras revisar la jugada en el monitor determinó que no había nada punible y ordenó continuar llegando poco después el partido al descanso.

La segunda parte arrancó con un buen disparo de Sorroche al que respondió el meta visitante antes de que el Cartagena abriera el marcador. Una falta botada por Nacho Martínez a punto estuvo de abrir el marcador y Manu García llegó muy justo a sacarla sobre la línea. El rechace dejó el balón en el área pequeña y Luismi fue el más rápido para meter la puntera y hacer el 0-1 justo antes de la hora de partido.

El Betis acusó el golpe sin reaccionar y el técnico visitante pidió la revisión por un posible penalti sobre De Blasis que quedó en nada y poco después movió el banquillo el entrenador local dando entrada a Rodrigo Marina, Navarro y Carlos Reina. Mejoró el cuadro verdiblanco y Lucho García intervino ante Iker Amores con los locales volcados en busca de un empate que no llegó hudiéndose aún más en la clasificación.