Afinar con el triple, clave en Miribilla

Afinar la puntería bien puede valer un triunfo en Miribilla. No es un secreto para nadie el potencial exterior con el que cuenta el Betis Energía Plus, líder de la LEB Oro, que visita este domingo al Bilbao Básket, segundo, en un duelo en el que el acierto desde el triple de unos y otros bien puede ser el factor que decante la balanza.

Curro Segura cuenta en sus filas con hasta nueve jugadores con una buena capacidad contrastada de anotar desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Sólo los tres pívots (Stainbrook, Marcius y Tunde) huyen (mejor que sea así) de esa posición y el conjunto verdiblanco es el mejor de la categoría en esta faceta con un 38,8% de efectividad. El cuadro vizcaíno, por contra, ostenta la marca más baja (29,9%), pero ya demostró, como al inicio del encuentro de la Copa Princesa, que cuenta con jugadores con capacidad anotadora y que el Betis no puede fiarse de los números.

Un espectacular inicio con un 4/5 desde el triple metió en aquel duelo el miedo en el cuerpo a más de uno, si bien los de Álex Mumbrú bajaron sus porcentajes de acierto, a veces obcecados en tirar de lejos en vez de buscar a Demetrio y Lammers por dentro, para acabar rondando sus cifras del curso.

Sin embargo, los sevillanos sí que notan, quizá en exceso, cuando sus tiros no entran. Sólo cuatro veces han bajado del 30% de acierto desde el triple y dos de esos encuentros acabaron en derrota: 26% ante el Palma (5/19) y 24% con el Valladolid (5/21). En el otro tropiezo de la temporada, en el estreno en Huesca, el 32% sevillano fue contrarrestado por un apabullante 55% de efectividad oscense (16/29). En los otros dos choques que no alcanzó el 30% sufrió para ganar: en casa al Lleida (77-68), remontando 15 puntos de desventaja de un primer cuarto en el que firmó un 0/7 en triples –que arregló después con un 7/17–, y ante el Tau Castellò (69-74), donde hizo un 5/23 (22%). Ante el filial del Barcelona sí estuvo acertado con un 9/21 (43%), pero los azulgrana firmaron una estadística mejor (12/25 para un 48%) con la que le complicaron la vida hasta casi el final al equipo de Segura (73-82), como el Araberri en la primera vuelta, que tuvo opciones gracias a su mejor porcentaje exterior que los verdiblancos.

Sólo en estos seis partidos de los 24 disputados en lo que va de campaña (23 de liga más el de la Copa Princesa), tuvo el Betis peor porcentaje desde los 6,75 que su rival. Que el triple es una de las armas preferidas para los heliopolitanos es una realidad, pero el problema es no mirar otras opciones cuando el aro se hace pequeño. Sin ir más lejos, en el primer cuarto el 1/8 permitió al Prat acabar con un 13-17 a su favor que acabó arreglando con un 10/20 posterior (11/28 en total). Pero el día que no entra y no se mira a la pintura o se buscan otras posibilidades, pasa lo de Palma o Valladolid.