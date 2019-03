Ascenso, récords y todo lo que se pueda lograr

Pese a que la filosofía del partido a partido caló hondo en la plantilla verdiblanca, que el ascenso a la ACB está a la vuelta de la esquina ya es algo que los jugadores tienen en la mente. Sólo falta culminar la temporada y señalar el cuándo y dónde se logrará matemáticamente el objetivo. Pero aun así Lluís Costa apunta a otros retos que demuestra cómo Curro Segura ha alimentado la ambición de un grupo que quiere más.

"Falta la guinda. El sábado hay que ganar y centrarnos sólo en nosotros, sin pensar en lo que hagan el Oviedo y el Bilbao, porque el ascenso acabará llegando. Ahora tenemos en la cabeza también ganar todos los partidos que quedan para igualar el récord de triunfos del CB Murcia de la campaña 2010-11 (30 victorias y cuatro derrotas), así como intentar acabar el año sin perder en casa, después de batir ya el de partidos ganados seguidos. Sería muy bonito lograr todos los récords posibles para complementar el ascenso. Es también nuestra ambición", afirmó Lluís Costa en los medios del club, y añadió: "Demostramos un gran nivel de ambición toda la campaña, aun siendo conscientes de que teníamos un buen colchón de victorias sobre nuestros perseguidores, y seguiremos haciéndolo hasta el final del año".

El base, que ya subió la pasada campaña con el Manresa (en los play off), confía en regresar a la Liga Endesa de la mano del club verdiblanco. Sus números son parecidos a los de la campaña pasado, aunque se nota la competencia en una plantilla en la que todos los jugadores, "los 12", están muy metidos en la dinámica. Con menos minutos que el curso anterior por la competencia con Dani Rodríguez, Costa destacó, sin embargo, el papel del técnico, Curro Segura, que hizo que nadie se relajara: "Es complicado no bajar el nivel de intensidad cuando ves que ganas tanto. El trabajo del entrenador ha sido genial, porque no es fácil con la racha que llevábamos. También ha sabido gestionar muy bien al grupo teniendo a todos metidos en la dinámica".

Y es que la temporada, pese al mal arranque, está siendo redonda, pero quizá "tanto, tanto, nadie se lo imaginaba". "Sabíamos que teníamos buen equipo y buenos jugadores, pero éramos 12 desconocidos que nos juntamos el día 25 de agosto y la liga encima empezó con dos derrotas en los tres primeros partidos. Pero había madera y voluntad para que la cosa saliera bien y así ha sido. Con el trabajo de todos estamos donde queremos", afirmó el jugador bético, que confía en que el equipo mantenga la línea ascendente desde las derrotas en Palma y Bilbao. "Sabemos que si ganamos al Granada el sábado tocaremos el ascenso con los dedos, pero debemos afrontar el choque como uno más y controlar las emociones y las ansias de ganar. Otras veces, en momentos de tensión, supimos gestionar la presión y debemos hacerlo de nuevo", explicó el catalán, que ya avisa que el duelo frente al cuadro nazarí no será un camino de rosas. "Para muchos ha sido una sorpresa, pero yo sabía que el Granada, pese a ser un recién ascendido, iba a estar arriba. Mantuvo el bloque y saben bien a lo que juegan, porque hay jugadores que llevan muchos años juntos. En la primera vuelta nos causaron más problemas de lo que reflejó el marcador (60-81). Es un equipo duro y si no salimos cien por cien nos planteará muchos problemas", afirmó el protagonista, que tiene claro la base del éxito de este Betis: "Tras las derrotas en Palma y Bilbao nos reunimos, hablamos y volvimos a nuestro nivel defensivo. Eran partidos que se podían perder, pero no como lo hicimos. Recuperamos a tiempo nuestra defensa, lo que al final cimenta las victorias".