Toca hacer un alto en la fiesta del Betis Energía Plus, merecidísima, por subir a la ACB. Toca de nuevo enfundarse el mono de faena por un par de horas, ponerse serios y mudar otra vez de piel para mostrar de nuevo la cara más competitiva, porque la liga continúa y llega al fortín de San Pablo (20:00) un necesitado Barcelona B, con pocas ganas de ser un convidado de piedra.

Vuelve a Sevilla Diego Ocampo al frente del filial azulgrana, que tras un solo triunfo en las últimas seis jornadas se ha metido en los puestos de descenso y se juega mucho en este encuentro, previo a la Semana Santa y resaca aún de la celebración del ascenso. Pero Curro Segura no quiere que los suyos bajen el ritmo. Ya dijo que quieren ser justos con la competición y, aunque los verdiblancos ya han hecho los deberes, queda mucho por decidirse en esta LEB Oro y el Betis tratará de mantener su nivel competitivo, pese a que la necesidad ya no acucia y las lesiones que el equipo ha esquivado durante toda la temporada han llegado de manera arrolladora. Bropleh se perderá lo que resta de campaña al ser operado de una tendinopatía rotuliana y Borg está entre algodones por un golpe en el choque ante el Real Canoe a la altura de las costillas que le ha impedido entrenarse con normalidad, por lo que será duda hasta última hora al persistir el dolor en la zona.

No es cuestión de arriesgar a nadie, claro, pero con el plantel júnior diputando el Andaluz de la categoría Curro Segura no podrá tirar de la cantera para cubrir las bajas de dos exteriores, por lo que Dee, pleno de confianza por sus últimas actuaciones en ataque, y Pablo Almazán tendrán que redoblar minutos, habitualmente muy repartidos por el técnico, y otros doblar posiciones como Lluís Costa, que puede hacer de escolta, y Malmanis u Obi, que en caso de que el sueco no juegue podrían actuar como aleros.

El Barcelona B es un filial con todo lo bueno y lo malo que ello supone: jugadores de calidad, pero la inexperiencia propia de la juventud hacen que el colectivo sea muy irregular. Lo mismo gana en Miribilla que pierde por más de 20 puntos ante un rival directo como el Cáceres. Jugar sin presión ante el campeón puede hacer más peligrosos que nunca a los Aleix Font, uno de los mejores anotadores de liga; Pol Figueras, uno de los mejores asistentes de esta LEB Oro; o Nicolás Bolmaro, que pasa por su mejor momento del curso, pero si las cosas no van bien de inicio igualmente la plantilla tiende a desconectar. El calendario que tiene por delante es de los más duros de los que pelean por la permanencia, pues después recibirá al Iberojet Palma, visitará al Prat y acabará el campeonato en casa ante el Bilbao Básket.

Esas desconexiones lo convierten en uno de los equipos menos anotadores del curso (70,4), sólo por delante del Real Canoe, por lo que proponer un intercambio de canastas no parece, a priori, la mejor de las tácticas frente al Betis, que promedia 82 puntos por encuentro y que en casa –donde eleva esa media hasta los 85,8– todavía no ha perdido. Dejarse la vida en defensa, cerrar el rebote y correr deben ser las armas de un Barça que ha sido incapaz durante la temporada de mitigar sus problemas interiores, propios de la juventud de la plantilla. Marcius tendrá más minutos de los que ha venido disfrutando hasta ahora y deberá imponer su físico a un Diagne que tiene un claro talón de Aquiles: el tiro libre y su 58,9% de efectividad.

Con todo, pensar que el filial vendrá derrotado a San Pablo sería un error, sobre todo con Ocampo en el banquillo. El conjunto sevillano deberá afrontar el choque como si el ascenso todavía estuviera en el aire si no quiere verse sorprendido, aunque las bajas, en caso de que Borg no juegue, podrían marcar de alguna forma el choque. Segura quiere que haya fiesta antes y después del partido, pero que durante los 40 minutos de juego el Betis sea un equipo, como lo ha sido en las 30 jornadas anteriores, y no regale nada. Ambición en vena para que los aficionados disfruten de una fiesta completa.