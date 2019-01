A reescribir la historia

Eso sí, ante este Valladolid no vale empezar a medio gas. Malmanis deberá mostrar más dureza si quiere disfrutar de más minutos en pista ante Sergio de la Fuente, líder del cuadro pucelano en ataque y un jugador con capacidad para anotar desde cualquier punto. Bien dirigido por el mejor asistente de la liga, Alvarado, los bases béticos deberán redoblar esfuerzos ante los físicos directores de juego vallisoletanos como Mike Torres y Kazadi. También los pívots béticos estarán en inferioridad ante Hayes, por lo que las ayudas deberán llegar a tiempo. Algo extensible en todas las posiciones ante un rival mucho más físico que un Betis que busca dar un paso más en su camino y marcar con una X la casilla pucelana, el único que aún no ha perdido frente al líder .

Sin embargo, Curro Segura, como buen entrenador, prefiere no mirar más allá del próximo partido. Hace bien el granadino, porque en esto del deporte todo es posible y el peligro es creer antes de jugar que el partido está ganado. Cualquier rival sale más motivado con el reto de derrotar al líder y con mucho que ganar y poco que perder a estas alturas. Nadie es invencible, así, el técnico busca nuevas motivaciones para que los suyos no levanten el pie del acelerador y la visita del Valladolid ofrece una pintiparada: batir al único rival al que aún no han ganado.

El contador de victorias consecutivas va ya por 16 . En total son 17 y los perseguidores de este sólido Betis Energía Plus se van haciendo cada vez más pequeños en el retrovisor a medida que se van dejando victorias por el camino. Tener cinco triunfos de ventaja cuando quedan 15 partidos no es garantía de nada calculadora en mano, pero tirando de lógica la situación del conjunto verdiblanco en el campeonato, la solidez que está mostrando en su juego y la fortaleza que está exhibiendo en su fortín de San Pablo , inexpugnable hasta la fecha, hacen preguntarse hasta cuándo extenderá la racha y cuándo certificará su objetivo.

Paco García: "Estamos convencidos de que podemos ganar al Betis"

El entrenador del Valladolid, Paco García, lo tiene claro y "aunque parezca una osadía", se mostró "convencido" de que su equipo "puede ganar en casa del Betis, que puede pasar a la historia como el mejor de la LEB Oro". "Sabemos de la dificultad, pero nadie va a ir derrotado a Sevilla. Han hecho las cosas con mucha coherencia y quizá con esta plantilla no hubieran descendido de ACB...", indicó el técnico, que añadió: "Tenemos que denunciar que el partido no se pueda televisar. A mí me duele como espectador. No entiendo que sea una liga invisible", afirmó.