“En el Betis, ahora, van como aviones”

Jorge Serna (Zaragoza, 24 de junio de 1979) vive su particular sueño. Es profesor e investigador de la UNEF en materias relacionadas con el entrenamiento deportivo, una pasión que convive con su faceta de primer entrenador del Força Lleida, rival mañana del Betis Energía Plus. "Es un sueño, sí, pero a veces no te da tiempo a saborearlo", reconoce este maño enrolado en las filas del club catalán desde hace tres temporadas, hasta que el pasado mes de marzo, a falta de siete jornadas para el final de la campaña, tuvo que tomar las riendas del primer equipo, tras ser ayudante de su amigo Borja Comenge. El resultado fue la salvación in extremis en Manresa: "No entraba en mis planes en ese momento ser primer entrenador. Nunca es bonito terminar el proyecto de otro compañero. Me tocó torear y lo hice lo mejor que pude".

Semanas después, y tras ser confirmado para seguir en el puesto antes de la temporada en curso, tocaba hacer una reflexión sobre qué cuestiones habían fallado para pasar tantas penurias en la pelea por la permanencia. "Llegamos a la conclusión de que nos faltaba mucho físico. Construimos un equipo que creíamos mejor de lo que resultó y la apuesta salió mal. Se nos lesionaron los dos americanos a las pocas semanas y entramos en bucle. La temporada se torció desde el principio, pero conseguimos el milagro de la permanencia en Manresa e hicimos un proceso de reflexión, porque nosotros no podemos equivocarnos; a mitad de año no podemos fichar. Así que buscamos jugadores con más potencial, algunos contrastados y otros que venían fuerte de la LEB Plata. A partir de fichar capacidad atlética, hambre e intensidad, construimos el equipo", desgrana el preparador.

Y la apuesta no salió del todo mal: Força Lleida se sitúa en puestos de play off de ascenso a pesar de enlazar tres derrotas consecutivas. "Ahora estamos pasando un momento flojo. Entendíamos que la situación de antes no era normal, pero tampoco la de ahora, que nos está costando. ¿El motivo? Creo que es un poco la salud física de nuestros jugadores. Somos un equipo basado en el físico y si tenemos bajas lo notamos mucho", explica el técnico. Pese a ello, Força Lleida se sitúa como segunda mejor defensa de la LEB Oro: "No sé si somos la mejor o los que menos puntos nos meten. Nosotros también metemos una anotación baja, nos cuesta hacerlo. Al principio hacíamos muchos puntos en contras y tras rebotes ofensivos. Ahora no tanto y estamos en un bucle. Como la rotación se nos ha acortado, los jugadores juegan más minutos, no son tan intensos y no metemos tanto. En un 5 contra 5 posicional somos un equipo normal", argumenta el técnico.

A pesar de todo, no se obsesiona con dar la campanada en San Pablo mañana. "No estoy pensando en Sevilla, estamos invirtiendo tiempo en nosotros. Entre poner la mirada en Sevilla y en Lérida, he preferido ponerla aquí. Llegamos tras tres derrotas y ellos, con 13 victorias Para nuestros objetivos y ambiciones, sumar en Sevilla sería increíble, pero el margen es complicado. Si están desconcentrados, todo puede pasar. Vamos a pelear nuestras bazas, aunque sabiendo que está complicado", resalta el técnico zaragozano.

"Si analizas la plantilla, por ejemplo, tienen los mejores pívots de la competición de los últimos años, Stainbrook, Marcius, Samb... aquí Samb jugaría 40 minutos, y en el Betis apenas juega diez. Los bases son los mejores bases nacionales de la liga, con Dani Rodríguez y Lluís Costa, que están allí. Tienen un espectacular nivel de rotación. Dar la sorpresa puede pasar en las primeras jornadas, como ocurrió en Huesca o ante el Valladolid, cuando están en construcción. Ahora en el Betis van como aviones", ensalza Jorge Serna, que va más allá: "No me sorprende para nada la situación del equipo. Tienen también un gran entrenador. Curro Segura subió también con el CAI Zaragoza y tienen todos los ingredientes para ser como el Breogán el año pasado".