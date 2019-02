Dos históricos, un título y una fiesta: la Copa se juega en Sevilla

Arrancó la cuenta atrás para la Copa Princesa, que este sábado enfrenta al Betis Energía Plus, líder de la LEB Oro, frente al Bilbao Básket, segundo clasificado. Los dos mejores conjuntos de la categoría se ven las caras en San Pablo (18:00) en un duelo en el que, al margen del primer título de la temporada del baloncesto nacional, ambos se juegan mucho en lo moral cara a lo que resta de temporada. Sobre todo el conjunto sevillano, en "deuda" con su afición, según el presidente de la sección, Fernando Moral, que busca estrenar su palmarés a nivel nacional con este trofeo.

El partido se presentó en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, en el que la copa presidió un acto al que acudieron también Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y el alcalde hispalense, Juan Espadas, anfitrión del acto en el consistorio que dejó a un lado el protocolo para apuntar su deseo de que "el Betis siga con su gran temporada, en la que aspira a todo, y convierta sus 18 triunfos consecutivos en 19 este sábado".

Lo cierto es que no es un partido más. Con un título en juego, todos coincidieron en que a un encuentro puede pasar cualquier cosa y que el choque parte, sobre el papel, con mucha igualdad. "Está al 50%, así que espero que sea la afición la que se vuelque y decante con su apoyo la final", señaló Moral, quien destacó las iniciativas de la entidad para fomentar la asistencia al choque de la hinchada bética: gratis para los abonados del Betis Energía Plus, que pueden retirar una entrada al 50% en su misma zona, el mismo descuento que tienen los socios del Real Betis.

Lo cierto es que este año la Copa Princesa adquiere un protagonismo especial con dos ex ACB frente a frente. Dos equipos históricos que han sido subcampeones de liga (dos veces el antiguo Caja San Fernando, cuya herencia recoge este Betis Energía Plus y una el cuadro vasco en la 2010-2011) y de Eurocup y que han seguido caminos paralelos en su camino hacia la LEB Oro con los problemas económicos haciendo mella en la viabilidad. Por ello para Garbajosa que dos "dos clubes históricos" jueguen la final de la Copa Princesa "es un éxito" que "se han ganado a pulso". "Van a vivir un momentos especial, porque ambos conjuntos han pasado momentos muy difíciles. La LEB no es bajar al infierno. Es un paso atrás en lo deportivo, pero es una competición muy dura exigente, por lo que jugar esta Copa es un éxito. Son dos clubes que están aprovechando esta campaña para reinventarse y volver a aspirar a lo máximo como hicieron antes el Manresa, el Breogán, el Burgos... Queremos hacer una LEB Oro fuerte y contar este año con el Betis y el Bilbao nos ayuda", señaló el máximo dirigente de la FEB, que añadió: "Me hace mucha ilusión que esta fiesta del baloncesto se viva en Sevilla".

Y eso es lo que, por encima de todo, quieren unos y otros que sea. Una fiesta del baloncesto en el que las dos aficiones se lo pasen bien. Jesús Sanz, consejero delegado del Bilbao Básket, apuntó que "ya son 100 los aficionados que han confirmado su presencia en la Copa que vendrán desde Bilbao, aunque seguro que serán algunos más". "Es que Sevilla está un poco lejos", indicó el directivo, primer entrenador del cuadro vasco cuando arrancó en la LEB 2 allá por el año 2000. Además, a cinco victorias en la liga del líder Betis, mucho tiene que cambiar las cosas para que a los seguidores vizcaínos nos le quede por delante aún un play off y, posiblemente, una Final Four. "El equipo va a hacer todo lo posible por ganar, aunque nunca en las últimas 11 ediciones, desde que está este formato, la Copa la ganó el visitante. Para eso estamos, para intentar darle la vuelta a la historia", recalcó esperando "una final competida, porque a un partido puede pasar cualquier cosa".

¿Supercopa en Sevilla en 2019?

Además, Espadas se refirió a la posibilidad de que Sevilla acoja otro evento de esta envergadura en el que el Betis sea protagonista. Hace unos años la Junta de Andalucía ya impulsó una propuesta en la que la capital hispalense fuese sede de la Supercopa 2017 en una promoción conjunta en la que Málaga acogería antes la Copa del Rey de ese mismo año. El proyecto se cayó y Vitoria fue la sede del torneo copero, pero el Martín Carpena celebrará la Copa de 2020 y se podría retomar de nuevo ese acuerdo en el que en Sevilla se celebrase la Supercopa 2019, una deuda de la ACB con el conjunto hispalense (en Las Palmas se celebró hace unos años una Supercopa con el Gran Canaria como anfitrión tras ser subcampeón de la Eurocup, logro que también alcanzó el entonces Cajasol en 2011). "Soy un gran amante del baloncesto, deporte que practicaba de niño, y la ciudad siempre está abierta a eventos de este nivel con el apoyo absoluto del Ayuntamiento, como ha pasado con el Betis y la Copa del Rey de fútbol y la intención del Sevilla de acoger también algún evento".

También fue cuestionado Garbajosa sobre su visión sobre la visibilidad de la LEB Oro, cuyos derechos adquirió LaLiga, que ofrece dos o tres partidos por jornada. "Las ligas importan a la FEB. Se han puesto en marcha medidas que el tiempo dirán si son acertadas o no y que no son fruto de un día, sino del trabajo de muchas personas. La LEB Oro ha cambiado con los ascensos y la reforma de la competición y hemos apostado por cambiar el modo de retransmisiones buscando una mejora en el futuro. Es cierto que no se ven todos los partido, pero veníamos de recibir críticas también porque antes se daban todos pero no se cuidaba la producción ni la calidad. Ahora eso ha cambiado y los derechos se ofrecen gratis a las autonómicas, siempre que cuiden esa producción. Creo que a medio plaza LaLiga es el mejor sitio donde puede estar la LEB Oro", concluyó Garbajosa, cuyo paso del parqué a los despachos ha tenido un cambio principal: "Como jugador tenía una responsabilidad, pero sólo una, que era jugar; como presidente hay muchas y ver que el trabajo diario va dando sus frutos es satisfactorio".