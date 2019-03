Curro Segura: "Creo que Melilla es el rival más complicado de esta semana"

Aunque el Betis Baloncesto ya roce el ascenso, todavía faltan algunas victorias más para conseguirlo de forma matemática. Así lo entiende también Curro Segura, entrenador de los verdiblancos, que confía en que su tropa sea capaz de sacar un buen resultado en Melilla, segundo clasificado y otro de los grandes candidatos a subir a la ACB.

Dificultad del Melilla: "Por su dinámica, por su clasificación y plantilla, creo que es el más complicado de los tres rivales de esta semana. Nos pueden plantear problemas. Están segundos, empatados con Oviedo y Bilbao, lo que habla de lo bien que lo están haciendo esta temporada. Necesitamos seguir pensando sólo en ello, seguir centrados y con un buen nivel defensivo y dispuestos a sacar una victoria más lejos de San Pablo, que nos dé mantener la distancia que tenemos con los rivales".

Diferencias con el partido de ida: "Perdieron en casa con Coruña pero antes enlazaron una buena racha. Especialmente en su campo es un equipo que juega con anotación alta, ritmo... Habitualmente, cuando uno juega en casa, lo hace más cómodo y a ellos se le nota bastante. Ellos además han tenido un día más para preparar el partido, porque jugaron el martes, pero nosotros vamos con la máxima ambición y el deseo de sumar una victoria más, además de saber que tenemos que hacer muy bien las cosas".

Nivel físico del equipo: "Estamos bien. Los últimos partidos se están decidiendo en el último cuarto, y es físicamente cuando mejor estamos. No considero que tengamos ningún problema en ese sentido, y sí afecta la calidad de los rivales. No hay que menospreciar a Ourense, que venía segundo con ese otro grupo que hemos hablado, y ahora otro equipo que llega segundo. Necesitaremos seguir llegando frescos, con claridad de ideas a ese último cuarto en el que los partidos se deciden. Ojalá pudiéramos romperos en el segundo o en el tercer cuarto, pero eso no pasa cada día".

Nivel de la rotación: "Eso podría ser. En una liga regular, que se premia al que queda campeón, tener una plantilla en la que todo el mundo está sumando, en el que no importa quien anota, quien rebotea o quien finaliza los ataques, creo que es bueno tener a gente implicada y gente sumando. Estamos tratando de tener todos los días once jugadores, algunos días incluso doce, implicados en esto, con lo cual eso nos ayuda. Y todos empujando en la misma dirección, que es lo que queremos".

¿Qué preocupa de Melilla?: "Tienen un gran equipo. Sería un error hablar sólo de sus interiores, tienen buenos tiradores, tienen gente con experiencia. Quizás esa polivalencia, con gente grande con Dos Anjos, tiradores como Gilling o los mismos Urtasun o Franch, que conocéis por aquí... creo que la plantilla de Melilla es amplia como para optar al campeonato y lo están demostrando. Tenemos que estar atentos y no fijarnos sólo en un aspecto, porque tendríamos un problema".

La clasificación: "No mirándola. Sabemos que nuestro rival es muy bueno, que el domingo tenemos que jugar muy bien para vencer a Melilla y con esa intención vamos".

El nivel defensivo del equipo: "Me gustaría que todos los cuartos recibiéramos 13, pero eso está lejos de la realidad. Es cierto que ante Ourense recibimos más en la primera parte de lo que me hubiera gustado, en la segunda estuvo el equipo excepcional. Tenemos que buscar esa regularidad, que la hemos tenido, pero si el rival no llega a 80 puntos fáciles, seguro que tenemos opciones de ganar".

Estado de Bropleh: "Está molesto, pero entrenando. No parece que sea importante, pero lo llevamos ahí cuidado".

Paso casi definitivo al ascenso: "Yo creo que cada día es como poner un ladrillo más. Y hay que seguir poniendo. Aunque queden pocos, hay que poner el de Melilla. Después ya pensaremos en el siguiente".