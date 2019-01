Curro Segura: "La presión la tenemos desde el verano, no ahora por ser líderes"

Al Betis Energía Plus de Curro Segura le ha ido bien en la primera vuelta con la idea del paso y en el inicio de la segunda mitad del curso el técnico no quiere desviarse del camino, porque "queda mucho la dificultad será máxima por los rivales y porque el equipo ha puesto el listón muy alto".

¿Más presión a partir de ahora?

"La presión ya la teníamos todos en verano cuando vinimos a Sevilla. Mantener este nivel debe ser más una motivación extra y un reto. Hay que verle el lado bueno a la dificultad y no por complicado que sea igualar lo hecho hasta ahora lo vamos a afrontar de peor manera. Repetir o mejorar dos derrotas sólo en la segunda vuelta es difícil, pero lo daremos todo por intentarlo".

¿Partido distinto al del estreno?

Ojalá sea distinto por el resultado. Todos los equipos han evolucionado desde el inicio de la competición. Nosotros mucho, entre la adaptación a la liga y el conocernos entre nosotros. No hay que olvidar que jugamos ante uno de los conjuntos que va segundo. Aquella derrota de la primera jornada tampoco fue tan llamativa mirando ahora el desarrollo de la competición y el Huesca no está donde está sólo por haber ganado al Betis. No van a exigir estar a un gran nivel".

Efectividad del Huesca en triples

"El acierto depende de muchos factores, así como del error defensivo como el talento ofensivo. El 60% de acierto del Lleida al descanso la pasada jornada es difícil mantenerlo, pero también en Castellón nos medimos con un jugador que llevaba un 20% de promedio y nos hizo 5/5. Estamos enfocados a mantener un buen nivel defensivo y si lo logramos lo debilitaremos. No hay que centrarse sólo en evitar que tiren de tres puntos, sino que lo hagan lo peor posible".

Ventaja respecto a sus perseguidores

"Ni miramos el margen de victorias que tenemos. Está ahí y es bueno, pero la Liga es muy larga y tratamos de mirar a corto plazo".

Rival

"El Huesca en la posición de base está muy compensado, con roles definidos. Desde el banquillo aporta físico y tiene pívots jóvenes que lo están haciendo bien además de buenos y tiradores. Sería un error enfocar un solo detalle. Debemos dominar el rebote y minimizar sus virtudes".

El paso adelante de Pablo Almazán

"A Pablo lo conozco bien y sabía que fichábamos a un gran jugador. No tuvo un inicio fácil por las lesiones y nos ayuda cuando está bien y cuando no. Estoy contento por el buen momento de juego por a que está pasando, porque lo necesitamos, pero estoy tranquilo porque también cuando no estaba al cien por cien aportaba en otras facetas".

La fecha de la Copa Princesa

"Yo lo que quiero es jugar con mucha gente. El sábado entiendo que da más facilidades a ello y espero que la FEB y las televisiones den el OK".

Escasa afición en San Pablo

"El equipo y yo hemos hecho ya todo lo que está en nuestras manos. Desde aquí sólo pedir a la afición que siga viniendo para que San Pablo apoye al equipo y y que los jugadores sientan su aliento y empuje, que es muy importante".