Curro Segura: "Es un reto extra que nos vean favoritos"

A poco más de dos semanas para el inicio de la LEB Oro, Curro Segura, técnico del Betis Energía Plus, analizó el momento de su equipo, con la idea clara: "Todos nos dan como favoritos y para nosotros es un reto extra", señala el granadino, que sigue trabajando esta pretemporada para llegar al arranque liguero en el mejor momento de forma.

"Queda mucho trabajo por delante con una plantilla completamente nueva y ahora estamos tratando de construir el equipo que tenemos que hacer con estos jugadores para alcanzar el juego defensivo y ofensivo que queremos", manifestó en Radio Marca el preparador verdiblanco, "muy contento" con las piezas con las que cuenta: "Cuando empezamos a pensar en jugadores para construir el plantel queríamos gente con experiencia en la liga, que supiera lo que es ascender y lo que supone estar en esa lucha y, por qué no, que nos pudieran servir incluso en la ACB. Hemos tratado de armar un conjunto competitivo y estamos satisfechos. Ahora debemos lograr que den el rendimiento que esperamos", indicó.

El objetivo no es otro que el del ascenso, claro, aunque sea por la vía que sea. "Todos nos dan como favoritos y para nosotros es un reto extra. Obviamente, optamos por pelear por el primer puesto para lograr el ascenso directo, pero siempre sabiendo que no es la única oportunidad. Cualquiera de las dos opciones (el primero sube de forma directa y del segundo al noveno hay un play off y después una Final Four) sería buena, si bien vamos a intentar la primera. El objetivo es ascender por cualquiera de los caminos", incidió el granadino, que apuntó los rivales, a priori, por esa misma meta: "Bilbao, Palma ha hecho una gran plantilla, Melilla siempre compite. Palencia... Granada ha formado un buen equipo y el Barcelona B tiene jugadores de mucha proyección que darán guerra. Será una liga muy igualada. Estamos mentalizados en que no vamos a tener ninguna ayuda, sino lo contrario. Hay ciudades de mucha tradición en esta categoría y con grandes aficiones que tendrán un extra de motivación por ganarnos", destacó.

"Optamos por pelear por el primer puesto para lograr el ascenso directo, pero siempre sabiendo que no es la única oportunidad"

Precisamente eso es algo que quiere el entrenador bético: lograr que San Pablo sea una cancha caliente, algo que reconoció al principio será difícil. "No me preocupa el ambiente en casa. Me ilusiona que los pocos que vengan estarán con el equipo a muerte. Estoy convencido. Ojalá que esos pocos los convirtamos en muchos con el paso de las semanas, el buen juego y los resultados positivos para hacer de una pista fría otra con gran ambiente", explicó el preparador, que confirmó la tarde-noche del viernes como el horario oficial de los encuentros en casa: "En principio sí, aunque puede haber modificaciones por cuestiones puntuales".

Ilusionado por jugar el viernes (20:30) contra el Granada, prefirió no sacar conclusiones del choque ante el Morón: "No me gusta hacer valoraciones de partidos de pretemporada".