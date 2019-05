La cantera del Betis Energía Plus poco a poco vuelve a recuperar protagonismo. Hace unos días era Stefan Vlahovic el que lograba sus primeros puntos con el primer equipo bético en la victoria ante el TAU Castelló. Le tomó el relevo, en la fecha que cerraba la temporada regular, Tony da Silva, base francés de 17 años que gozó en la agónica victoria ante el Força Lleida de su primer rato con los grandes. Apenas fue 6.39 el tiempo que el joven base francés estuvo sobre la cancha, tiempo suficiente para anotar dos puntos, cazar un rebote y repartir dos asistencias. Además de dejar muestras de un desparpajo que le abrirá, más pronto que tarde, las puertas del primer equipo.

"Estoy muy contento por el debut, por hacerlo rodeado de estos grandes jugadores y este gran cuerpo técnico", explicó el galo en la resaca del partido en Lérida. "Quería agradecer al entrenador y a los compañeros que tanto me han ayudado este año durante los entrenamientos. Al final el trabajo que estoy haciendo durante la temporada ha tenido sus frutos", resaltó el sonriente debutante.

Su citación estuvo muy ligada con la cesión de Lluís Costa al Obradoiro para el resto de competición ACB. La salida del catalán dejaba a Curro Segura con un único base puro (Dani Rodríguez), de ahí que el granadino tirara de la cantera para el último partido liguero. "¿Que qué me dijo el entrenador? Me motivó un poco, con algunas cosas tácticas. Después me dijo que disfrutara", afirma el francés.

En los más de seis minutos que estuvo sobre el parqué del Barris Nord, tuvo tiempo para encestar sus primeros puntos. Fue en una entrada en la que, además de la canasta, recibió una falta que pudo significar un 2+1. Finalmente, erró el lanzamiento. "La verdad es que me concentré en la victoria. Estaba con muchas ganas de sumarla. Me alegra haber ayudado con esos puntos", insiste.

Además, pone el techo de la generación alta. "Estamos buscando potenciar la cantera, como la generación de Porzingis. Enseñamos que se sigue trabajando y ésto no se va a parar aquí", comentó un motivadísimo Da Silva, que se centra en el Campeonato de España júnior como próximo objetivo: "Tenemos que darlo todo. El grupo no es fácil, pero ya veremos después qué pasa".