Dani Rodríguez: "La ACB es un reto para mí"

El triunfo del Bilbao Básket ante el Palencia retrasó el alirón del Betis Energía Plus en la LEB Oro, un título que llegará más pronto que tarde, ya que a cinco jornadas del final el conjunto sevillano aventaja en cinco victorias al cuadro vasco. Es por ello que el equipo celebró efusivamente ganar a un Granada que dio guerra, a sabiendas de que el partido era definitivo.

"No voy a negar que a principio del campeonato las expectativas eran altas. Esperábamos estar arriba, pero no de esta forma. Ha salido una temporada muy redonda", analizó Dani Rodríguez, quien tras un ascenso frustrado en los despachos con el Palencia "éste, que todavía hay que culminar, sabe mejor porque se formalizará". "Es la recompensa del trabajo de todo el año", apuntó el base, que destacó el dominio mostrado por el cuadro verdiblanco prácticamente todo el curso: "Quitando el principio, que nos costó, el equipo se ha mostrado siempre muy sólido y con muchos picos altos de rendimiento durante la liga. Hemos mostrado una gran superioridad y lo cierto es que no esperábamos tanto. He vivido muchas ligas jugando en plantillas que estaban arriba, pero nunca en una que dominara de esta forma. Además, es el año que menos lesiones he vivido en un equipo. Todo ayuda".

Y es que, como ha indicado Curro Segura siempre, el bloque y su gestión ha sido la clave de "un éxito que es de todos". "Es importante que cada uno supiera su rol en el equipo. Un día un jugador podía tener muchos minutos y al siguiente apenas jugar. Todos asumimos eso como normal y al que le pasara afrontaba el siguiente entrenamiento con las ganas de siempre", explicó el catalán, para quien todavía quedan retos por delante: "Lo primero es culminar el ascenso y nos quedaremos más tranquilos por lograr ya el objetivo. Seguiremos trabajando por el escudo que defendemos y porque queremos lograr todas las marcas que podamos esta campaña".

No se dieron todas las circunstancias para que el club hispalense celebrase esta jornada matemáticamente el ascenso, algo que "sólo depende ya del Betis". "Lo ideal habría sido celebrarlo en casa ganando, con la familia, la afición, los trabajadores del club..., pero no podemos elegir y toca así", apuntó.

En cualquier caso, para Dani Rodríguez es un nuevo tren hacia la ACB, después de diez campañas consecutivas en la LEB Oro. "Es una oportunidad más que quisiera aprovechar, ya que no creo que me queden muchas más. Es una buena ocasión, pero me lo tomo con calma. Me hace mucha ilusión. Es como un reto para mí, después de muchas temporadas jugando por subir, ganando copas y con ascensos frustrados en los despachos. A mi edad sería un reto bonito debutar en la ACB, después de tanto tiempo, y demostrar de lo que soy capaz", señaló el jugador, de 35 años, para quien "no es tan importante la edad sino cómo estés físicamente". "Me siento bien y sé que lo puedo hacer bien en la pista. Da igual la edad".

El base no se ha perdido esta campaña ningún partido. Ha jugado las 29 jornadas más el encuentro de la Copa Princesa, promediando en más de 21 minutos 8,3 puntos y 3,1 asistencias. "La temporada no se me está haciendo larga. Cuando ganas quieres jugar más. Si no hay ambiente bueno, todo se hace mas largo, pero este año había un grupo muy sano en el que todos nos sentimos muy a gusto", explicó Dani Rodríguez, que no se atreve a pronosticar qué equipo puede acompañarlo a la ACB: "Si hubiese play off hasta el final sería más fácil, pero con una Final Four puede pasar de todo. En cualquier caso, será mejor verlo desde la barrera y ya con la tranquilidad de que nosotros hemos cumplido".