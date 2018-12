Diego Ocampo: "La LEB es una oportunidad"

Hablar con Diego Ocampo no es sólo recibir una lección de baloncesto. Es una lección de vida, una filosofía basada en el trabajo constante como único medio para recoger frutos, y ni aun así está asegurado. El técnico gallego no se mueve buscando la comodidad, sino retos en los que ayudar a los demás y probarse para seguir mejorando él y hacer mejor a los demás. Y por eso hizo las maletas para enrolarse en el filial del Barcelona después de ascender al Manresa en un intenso mes y medio que jamás olvidará.

Ahora trata de pulir a las jóvenes promesas azulgrana como hizo en Sevilla, aunque a tiempo completo con un claro objetivo. En realidad el que ha tenido en todos los clubes en los que ha estado: "Hacer mejores a los jugadores y a los equipos". "Estoy muy contento aquí. La temporada pasada parecía negativa (en febrero fue destituido del Joventut) y todo acabó siendo positivo (ascenso con el Manresa). El aprendizaje de ese ejercicio es que uno no debe rendirse nunca en el aprendizaje. Nunca rendirse", destacó el orensano, que tomó una decisión "muy meditada" para enrolarse en la entidad : "Valoré más allá de lo que es una u otra categoría. Estoy muy agradecido al Manresa y, sobre todo, a su afición. Me impresionó cómo anima cuando las cosas van mal, que es lo complicado. Disfruté y aprendí mucho en ese corto periodo, pero mi vida no es sólo ACB. Me gusta ayudar a desarrollar jugadores y el Barça me daba esa posibilidad".

Pese a estar en la disciplina del Barcelona, un gran club eclipsado por el fútbol y la figura de Messi, su idea no cambia en nada. "Aquí hay muchos medios, pero al final uno tiene que ser ser humilde y trabajar como hormiguitas, porque el desarrollo de jugadores no es cuestión de un día ni de un año. Lo importante es sembrar cada día, no es recoger cada día. Cultivar esta idea es básico no sólo en los jugadores, sino en el resto de entrenadores y en el propio club", explica el técnico, consciente, sin embargo, "de la exigencia que existe en una entidad que aspira siempre a lo máximo". "Por mucho que siembres puede que no llegues a ver recogida de la cosecha. Es más difícil sacar un joven para un club de Euroliga. Hay más exigencia, pero la clave es trabajar en equipo. De Sevilla salieron grandes jugadores por la labor de muchas personas, desde los técnicos que tuvieron en cadete, hasta fisioterapeutas y nutricionistas", insistió.

Pero aunque en la esencia es el mismo trabajo, los tiempos son distintos. "Vine aquí para formar jugadores, pero la presión es distinta. Da igual si tienes 13 años o 20. El Barcelona te exige lo máximo y eso también hay que entrenarlo. El que no sepa llevar esa presión es difícil que llegue a ser jugador o entrenador Barcelona", explicó Ocampo, para quien esta LEB Oro no es la LEB 1 que dejó en Tarragona en la 2006-07: "Cada vez es más competitiva y con los ascensos se ha revitalizado. Es una competición muy bonita y debemos potenciarla entre todos. La Euroliga y la NBA son lo máximo y se nutren de la ACB. Y ella de competiciones como la LEB Oro y Plata. Doncic, Satoransky, Porzingis..., son genios, pero la mayoría de jugadores necesitan formarse en estas categorías. Y no sólo hablamos de jóvenes. En buen ejemplo es Sabat, que no llegó a la ACB hasta los 32 años y ahora es el base titular de su equipo", apuntó.

Y sin esos jugadores veteranos su Barcelona B ha protagonizado un irregular inicio, pero poco a poco empieza a carburar. "Nos han condicionado resultados en contra de partidos dominábamos y perdimos por no saber cerrarlos. Eso genera ansiedad, pero los jugadores deben aprender a llevar partidos controlados, estar mal y sacarlos adelante, que el rival te iguale y competir el encuentro, a sobreponerse mala dinámica... Deben mejorar en todos los sentidos y la LEB es ideal", afirmó Ocampo, que tiene en Aleix Font a un líder con algo más que puntos en sus manos: "Tiene algo en común con los jugadores de máximo nivel: inteligencia y perseverancia por encima de todo. Con esos dos valores es más fácil llegar. No es bueno ponerse grandes expectativas ni exigir más de la cuenta. El camino es del día a día y que haga un buen trabajo en los entrenamientos. Lo demás ya llegará", avisa el preparador azulgrana.

¿Y qué espera de su equipo ante el líder Betis? "Es un rival que en los últimos cinco partidos promedia más de 90 puntos anotados y unos 65 encajados. No es sólo la racha de diez triunfos seguidos sino cómo la ha conseguido. Es un conjunto con calidad que está jugando muy bien, porque son números espectaculares con ocho o nueve jugadores con unos porcentajes de acierto muy altos. No recuerdo cuándo hubo en la LEB un equipo con tantos jugadores en esos porcentajes", señaló Ocampo, para quien sus pupilos deberán afrontar el choque "sin pensar en el rival que está delante". "Tenemos que dar nuestro máximo en cada momento. Será un reto por todo lo que exige el Betis", apuntó Ocampo, ahora en un club en el que el baloncesto es una sección, como le pasa el Betis: "Es importante aceptar la realidad. Por lo que sea, el Betis está en la LEB y el Baloncesto Sevilla ahora es el Betis, gracias al cual hay baloncesto en Sevilla. Es un momento de recuperarse y oxigenarse, dando un paso lateral, que no atrás. Estar en la LEB no es una vergüenza para nadie, sino una buena oportunidad para crear una buena estructura de club para revitalizarse, crecer en masa social y poner los cimientos para construir algo sólido y no algo rápido que se caiga al poco tiempo".