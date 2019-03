Curro Segura: "Una victoria en Miribilla puede ser casi definitiva"

Bilbao, próxima parada del Betis Energía Plus, puede resultar clave en las aspiraciones a más corto plazo del cuadro bético. Curro Segura, técnico de los hispalenses, lo sabe, y pese a todo mantiene la calma. A pesar de la importancia del duelo, todavía queda mucha tela por cortar en esta presente temporada en la LEB Oro.

Situación del equipo: "Estamos bien, con ganas de afrontar un partido importante, en una cancha que seguro estará a tope. Al rival lo hemos ganado dos veces en nuestro campo y nuestro deseo, o reto que nos ponemos en el vestuario, es intentar ganarle en el suyo, cosa que no será fácil".

¿Ganas de revancha bilbaína?: "Sí, todos los equipos. Quizás ellos más porque perdieron recientemente con nosotros, pero eso nos lo vamos a encontrar cada semana. Independientemente del hambre que tengan, su calidad como equipo, individual, y experiencia, los hace peligrosos".

Miribilla, ¿parada clave?: "Sabemos que sería un paso muy importante, pero no definitivo. Habría que seguir ganando. Habrá que ganar a Cáceres la próxima semana, ganemos o perdamos en Bilbao, pero es cierto que si se gana ese partido se da un paso muy importante, porque la ventaja se amplía, el average estaría de nuestra parte y quedaría una jornada menos. Con lo cual, cada semana será importante".

Con la mente limpia para afrontar una nueva salida: "Sí. Tampoco estamos pensando en la última victoria en casa con El Prat. Tratamos de pasar página después de cada partido y llevamos toda la semana pensando en Bilbao. Creemos que estaremos preparado".

La gestión de las cinco victorias de ventaja: "Tratamos de ser ambiciosos y lograr el reto que nos hemos puesto de vencer en Miribilla. Sabiendo que puede ser un paso casi definitivo, y que ese colchón nos afecta de forma positiva, tratando de ser ambiciosos y encadenar cuantas más victorias seguidas podamos. Tras ganar en casa, queremos volver a ganar fuera".

La visión de los rivales: "No me gusta mucho, porque lo que hacen es prepararse para su posible derrota. Es cierto que no supiéramos de nuestra condición de favoritos, que la tenemos, pero que no nos debe relajar ni confiarnos. Acepto esa postura que toman los rivales, pero tenemos que estar nosotros pensando en lo nuestro. Que nuestra ambición no varíe o nos haga perder concentración. Creo que estamos acostumbrados a eso desde el principio".

El partido de Miribilla: "Todos los partidos tienen un detalle nuevo, alguna cosita. Pero es difícil que nos sorprendamos ya. Seguramente sea un partido igualado, similar a los dos que hemos tenido en casa con ellos, en los que no se decidió nada hasta bien avanzado el partido. Espero que sean igualados, y que en un momento podamos romper, pero sabiendo que en su campo juegan con más confianza y acierto".

¿Preocupa un arranque como el de la Copa Princesa?: "No especialmente, porque ese arranque tan bueno que tuvieron estuvo acompañado de muy buenas defensas. Creo que su acierto fue de mucho mérito, pero estamos defendiendo bien. Me hubiera preocupado más si hubieran sido liberados o sin oposición. Estamos haciendo un buen trabajo, mentalizados para que esos tiros, si los meten, sean bien defendidos y ojalá mantengamos ese mismo nivel. Si los meten igual, y defendemos igual, terminarán fallando, seguro".