El peligro de Fran Guerra

Curro Segura: "Si perdemos será porque el rival lo hizo mejor"

Curro Segura, entrenador del Betis Energía Plus, no quiere distracciones y espera que su equipo se coloque de nuevo el mono de Liga para continuar con la dinámica positiva. "Nos medimos a uno de los rivales candidatos a estar arriba, con buenos jugadores en todos los puestos. En su campo están haciendo un buen baloncesto, y tenemos que seguir pensando en nuestro juego, tratando de dar continuidad a las cosas que nos han ido bien hasta ahora e intentar ganar un partido más", explicó el técnico bético, que aseguró que su equipo no tendrá confianza alguna: "Si perdemos, perderemos porque el rival haga las cosas mejor que nosotros, no porque haya relajación. Estamos trabajando con mucha intensidad, mentalidad, en una semana distinta, y llegamos bien preparados para afrontar el partido en Palma de la mejor manera".

¿Las armas de los baleares? "Su juego interior con Fran Guerra como referencia. Pero sería un error hablar de solo un jugador. Tienen hombres como Bivià o Carlos Fernández con experiencia, capacesd e poner el balón donde el equipo lo necesita. Deberemos hacer muchas cosas bien", explicó el técnico, que augura un encuentro "muy duro": "Nos obligarán a dar el 100% de nuestras virtudes para tener opciones de lograr un buen resultado".