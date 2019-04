A nadie le amarga un dulce. Menos aún cuando por el camino se han pasado tantos tragos amargos. Por eso la felicidad por el ascenso del Betis Energía Plus vivida el viernes en la cancha también se trasladó al palco, donde el presidente del club, Fernando Moral, vivió una jornada especial culminada con esa victoria ante el Real Canoe que culminó el paso fulgurante del equipo por la LEB Oro.

"Después de varios años en el filo de la navaja, en todos los sentidos y descensos, era obligado subir. Obligación por nombre, por la institución que ahora representamos y por la ciudad de volver a la ACB. El ascenso es merecido. El equipo ha batido varios récords esta campaña y de los últimos 27 partidos ganó 25; se proclamó campeón de la Copa Princesa... Merecido, no; el ascenso es merecidísimo", señaló el directivo, que vivió "con mucha alegría" el momento, pese a que era "esperado desde hace tiempo por todo lo bueno que significa para la entidad". "Fue emocionante ver a los seguidores en la grada del Pez Volador apoyando al equipo y después el recibimiento a la expedición en Santa Justa", dijo.

"La LEB nos ha dado la oportunidad de volver a ser un equipo ganador y hay que aprovecharlo"

Como le pasaba a Curro Segura o a Juanma Rodríguez, el teléfono del presidente no paró de sonar el fin de semana. "Me llegaron muchísimas felicitaciones de clubes de la Liga Endesa y la LEB Oro, de los presidentes de la ACB y la FEB, ex jugadores del equipo, del Betis de fútbol... Con Ángel Haro también estuve hablando en el tramo final del partido, pero los mensajes que más ilusión me hicieron fueron los de mi familia, que saben por todo lo que hemos pasado", destacó Moral, que mira al futuro con optimismo: "Esperemos que sea el primer paso de algo muy importante. La LEB nos ha dado la oportunidad de volver a ser un equipo ganador. Ahora, a medio plazo nos planteamos varios objetivos: primero, elevar la masa social ahora que el bético se siente más identificado con su equipo. En breve pondremos canastas en varios puntos de la ciudad para llevar baloncesto a la ciudad, una idea recogida en el plan estratégico presentado este verano. Y, segundo, aumentar y consolidar el presupuesto para que sea acorde a lo que demanda la ACB para seguir creciendo. Aparte de la aportación del Betis, confío en que también generemos nuevos recursos y que logremos nuevos apoyos de las instituciones públicas".

Ahora, de momento, toca "disfrutar". "Hay que saber y disfrutar los buenos momentos deportivos. Recordé, por ejemplo, el recibimiento al equipo en el aeropuerto de Treviso tras perder final de la Eurocup y el recibimiento tras perder en Valencia en los play off de 2014. Este ascenso se lo dedicamos a la afición por todo lo que ha sufrido", señaló Moral.