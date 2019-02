Fernando Moral: "La final es un premio para la afición"

Fernando Moral vuelve a sonreír. La disputa de la final de la Copa Princesa con el Betis como local tiene a los jugadores y al cuerpo técnico como grandes protagonistas, pero un pedazo del pastel también corresponde al presidente del club, que entiende este duelo ante el Bilbao Básket como la muestra de que ha tomado el camino correcto. "Tras varias temporadas coqueteando con la desaparición, estamos a pocas horas de disputar un título nacional oficial. El descenso fue un desencanto, pero nos dio la oportunidad de, al fin y tras cinco años, tener una planificación en el momento adecuado. Jugar esta final es el fruto de un trabajo en equipo bien hecho y un premio para una afición que ha sufrido y está recuperando la ilusión", reconoce el mandatario.

¿Puede significar la Copa Princesa un antes y después para el club? "La LEB Oro es en sí un campo de oportunidades para crecer desde abajo", explica Moral. "Eso sí, creo que la final será un partido recordado en el tiempo y que marcará el despegue definitivo del proyecto del Real Betis Baloncesto", añadió el presidente.

Todo hace indicar que San Pablo presentará un aspecto como los de antaño, con un lleno hasta la bandera. Y Moral se congratula por la respuesta de la afición: "Es un proceso. La gente se siente identificada con este equipo, porque no sólo tiene talento si no que destaca en el trabajo solidario para buscar el éxito colectivo. Sudan y sienten estos colores y están conectados con la afición. Estamos recuperando a la afición poco a poco y cada vez son más los béticos que se suman al proyecto. El lleno es el lleno de la ilusión. Queremos que no sólo sea flor de la final, sino que cada semana sean más".

De vencer, sería el primer título de la entidad tras cuatro finales perdidas. Un bagaje que no supone un lastre: "Nos ilusiona mucho ganar por la afición y por la apuesta decidida del Betis por el baloncesto. Esperemos poderles dar una alegría para posteriormente centrarnos en un objetivo principal, que no es otro que volver a la ACB".