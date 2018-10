El estreno en la LEB Oro del Betis Energía Plus no podrá verse por televisión. El encuentro de los verdiblanco en Huesca no será retransmitido por la plataforma de la LaLiga, que se ha hecho con los derechos al llegar a un acuerdo con la FEB en el que los clubes no tuvieron ni voz ni voto.

Los partidos elegidos son el Oviedo-Bilbao, el sábado a las 17:00, y el Barcelona B-Cáceres a las 21:00