Juanma Rodríguez: "Burjanadze encaja con el ADN que queremos en el equipo"

El mercado de fichajes en el baloncesto es muy largo. El Betis Energía Plus acabó su liga hace un mes, aproximadamente, pero el tiempo no es una ventaja, ya que los plazos los marca las fechas de finalización de la mayoría de contratos (30 de junio) y el derecho al tanteo de la ACB. De momento, sólo hay bajas en la entidad verdiblanca, las últimas las de Tunde y Samb, que sí tiene claro cuál puede ser la primera piedra del nuevo proyecto y se ha lanzado a por su antiguo canterano Beqa Burjanadze.

El georgiano completó un final de campaña espectacular con el Gipuzkoa, pero no pudo evitar el descenso del conjunto vasco, que con la pérdida de categoría no puede, como le pasó al club verdiblanco, ejercer el derecho de tanteo. Por eso el Betis ha querido moverse rápido y ya ha hablado con el jugador, que conoce de primera mano la oferta verdiblanca, aunque maneja otras en ACB –se habla del Iberostar Tenerife y el Fuenlabrada– e incluso estudia alguna en el extranjero. Pero la entidad sevillana apunta alto y espera ya su respuesta a su propuesta. Quizá menos jugosa económicamente que otras, pero con otros atractivos como un rol importante en un proyecto ambicioso. A ello se une, además, el componente humano, ya que el interior se formó en la capital hispalense y siempre tuvo la espina de que no lo dejaran triunfar en la que considera su casa.

La oferta está sobre la mesa y las redes lanzadas para fichar a un jugador que tiene todo lo que buscan en el Betis: carácter y ambición, sin olvidar su juventud, calidad, su condición de cupo de formación y su relación con la ciudad y la afición. "Todo el mundo me habla maravillas de él y es un tío que encajaría con el ADN que queremos en el equipo", indicó sobre el ala-pívot Juanma Rodríguez, director deportivo bético, que añadió: "Cualquiera querría tener jugadores como él. Ojalá pueda venir. Ésta es su casa y sería un jugador importante y una buena manera de empezar a construir el equipo. Hemos hecho los esfuerzos suficientes para atraerlo y esperamos su decisión".

Juanma Rodríguez: "Sería un jugador importante y una buena manera de empezar a construir el equipo"

Curro Segura: "Todas las referencias que tenemos de él, tanto a nivel personal como deportivo, son muy buenas"

En la misma línea se expresó el técnico verdiblanco, Curro Segura: "Ha demostrado la calidad que tiene con temporadas buenísimas en Coruña, en LEB Oro, y Andorra. Tuvo la mala suerte de la lesión, pero esta temporada la trayectoria del Gipuzkoa fue unida a su rendimiento. Cuando él se encontró cómodo en el juego en la segunda vuelta y estuvo físicamente bien el equipo tiró para arriba. Me parece un nombre interesante, que además conoce la casa. Todas las referencias que tenemos de él, tanto a nivel personal como deportivo, son muy buenas y me parece un nombre fantástico que se relacione con el Betis. Ojalá que muchos nombres como el suyo aparezcan en esa lista de gente por la que pujamos y que alguno de ellos pueda venir con nosotros".