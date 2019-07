Malmanis: "La ACB es un nivel más alto y debo estar preparado"

Rinald Malmanis es uno de los tres jugadores que continúa en la plantilla de la pasada temporada. El letón, de esta forma, compartirá de nuevo vestuario con Pablo Almazán y Tobias Borg, además de A. J. Slaugther, el único fichaje oficial del club hasta el momento. El cuatro, de esta forma, confía en asentarse en la categoría de la mano del Coosur Real Betis.

Una mejor versión: "Este año ha sido mi primer año fuera de Vitoria. quizás por eso me costó algo más. Tenía que acostumbrarme a muchas cosas. Estoy trabajando duro durante el verano para poder dar más cosas al equipo y ayudar más. Es un nivel más alto y tengo que estar preparado".

Su aprendizaje en LEB Oro: "He aprendido de muchas cosas, sobre todo, el ser mejor compañero. Da igual qué pasa si no juegas muchos minutos. Hay que intentar ayudar al equipo en las que se pueda".

El grupo: "Desde el primer día notamos que estuvimos muy juntos. Éramos un equipo nuevo. Yo, por ejemplo, no había jugado con ninguno de los jugadores. Desde el primer día nos cogimos mucho cariño entre todos. No sólo los jugadores, también los entrenadores, el equipo médico... Esa fue un plus también para lo que vino después, ganar la Copa Princesa y la Liga. Esperemos que este año tengamos un equipo con buenas personas".

Repetir receta: "Al final importa mucho. En equipos nuevos, hay jugadores que todos son nuevos. Esperemos que este año tengamos jugadores dispuestos a darlo todo y luchar por este escudo".

Su charla con Curro Segura: "Todavía no he hablado con él. Supongo que cuando lleguemos en pretemporada, hablaremos de mi rol. Pero yo tengo que estar preparado para entrenar bien, ayudar al equipo y, a partir de ahí, veremos qué puedo hacer en la cancha".

Motivación: "Creo que es una buena oportunidad para mí el jugar con jugadores de mucho nivel, que tienen una experiencia. Slaughter ha jugado en nivel muy alto, con Euroliga, y esta temporada ha ganado la Liga y la Copa francesas. Aunque no es mi posición, puedo aprender de su experiencia y espero hacerlo".

Un mensaje para la afición: "La pasada temporada, cada partido fue viniendo más gente. Venía sabiendo que había mucha historia de fútbol, pero también muchos de baloncesto. Este año, con la vuelta a la Liga Endesa, volverán a venir muchos más".