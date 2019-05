Malmanis: "Me gustaría seguir en el Betis, pero debo trabajar mucho para mejorar"

Rinald Malmanis en uno de los fichajes más importantes de Su paso por Vitoria, con experiencia en la ACB y en la Euroliga, convertían aen uno de los fichajes más importantes de este Betis Energía Plus de los récords que ha arrasado en la LEB Oro . Sin embargo, la temporada del letón, como él mismo reconoció a los medios del club, ha sido una "montaña rusa", algo que no le quita la ilusión de continuar en la ACB el próximo curso.

Partido contra TAU Castelló: "Salimos fuerte y estos partidos, los últimos, cuando no nos jugamos nada más que los récords, son difíciles. Los otros equipos, que casi no se juegan nada, llegaron mentalmente estamos más relajados, pero lo hemos sacado. Estamos muy contentos por el récord de victorias en casa".

Intensidad: "Creo qeu el partido ha sido por la afición, para enseñar cómo hemos trabajado toda la temporada. Lo merecían tanto los aficionados como nosotros".

Inicio complicado: "Empezamos un poco regular, pero también fue porque somos un grupo nuevo, con jugadores y entrenador nuevos. Pero con trabajo hemos ido cada semana a mejor".

El papel de Curro Segura: "Sí, creo que ha hecho un trabajo increíble junto a todo el staff. Pero tampoco ha sido fácil para él. Tenemos muchos jugadores, muchos con nivel, y él ha sabido llevarlo todo bien. Después de coincidir en Vitoria he notado su confianza. Estuvimos un año con él. Me ayudó allí y aquí. Quizás el conocerlo me ha hecho estar algo más suelto en los entrenamientos y en los partidos".

Pablo Almazán: "Creo que el inicio de la temporada fue un poco duro para él. Pero siempre ha estado ahí, dando el 100%, como un capitán de verdad. Nos ha ayudado muchísimo, tanto en la cancha como fuera".

Su nivel: "Ante el Oviedo tuve muchos minutos y los aproveché. Intenté aprovechar la oportunidad que me dio Curro, ayudar al equipo al máximo y me salió un buen partido. La temporada ha sido como una montaña rusa. Pero creo que he trabajado y mejorado mucho. Tanto para el equipo como para mí ha sido un año positivo".

¿Qué significa el ascenso?: "Puedes decir que tienes un ascenso, de una LEB Oro que es muy buena. Tiene un nivel alto. Que tengas eso en tu carrera es muy bueno".

¿Se ve en ACB con el Betis?: "Claro que me gustaría mucho seguir aquí el año que viene, pero soy consciente de que tengo que trabajar mucho este verano para mejorar, y si ellos quieren, ayudar la temporada que viene".

Obi, como compañero: "Tanto con Obi como con Mamadou tenemos ahí una competición por el cuatro muy buena. En todos los entrenos hay una batalla y se puede mejorar muchísimo".

El vestuario, una piña: "Es una de las claves del éxito. En una semana parecía que llevábamos dos temporadas juntos, y eso ayuda muchísimo".+

Una temporada con dificultades: "Por los resultados y los récords, puede parece que ha sido muy fácil, pero no ha sido así. Tuvimos tiempos difíciles, semanas muy largas de trabajo. Y al final, eso nos ha dado los resultados".

Un momento de la temporada: "Me quedaría con ella completa. Esta temporada es en la que más grupo he sentido. Y creo que voy a llevarme muchos amigos para siempre. También me quedo con los éxitos, claro".

El partido ante Força Lleida: "Es muy buen equipo. Va a ser un partido complicado, sobre todo mentalmente. Quizás ya alguno esté pensando en las vacaciones. Pero tenemos que salir fuertes y acabar la temporada bien. Para eso hemos jugado así todo el curso. Al no jugarse nada, quizás salgan más relajados. Pero nosotros tenemos que estar ahí y terminar bien la temporada, también para los aficionados".

Vlahovic, sus primeros puntos: "Tiene mucho talento. Trabaja mucho y tiene la cabeza bien puesta, como se dice. Creo que tiene mucho futuro".

Un equipo para la historia: "Se nota que el club quiere ese récord que falta de victorias. Nosotros lo queremos también. Por eso seguimos trabajando duro cada semana".

La afición: "Después de bajar podías pensar que no iban a venir tantos aficionados en LEB Oro. Cada partido venía más gente y ese apoyo lo hemos notado. Esto es increíble, cuando vas a jugar fuera y hay más fans del Betis que los de casa".

La Feria: "Tenemos que pensar en el partido del viernes. Cuando ganemos, ya pensaremos en ella. Tengo ganas de conocerla. ¿Las sevillanas? Bueno, algo voy a baialar".