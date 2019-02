Miribilla, ¿el principio del fin del camino?

El tercer enfrentamiento de la temporada entre el Betis Energía Plus y el Bilbao Básket, el primero en tierras vascas, puede marcar el tramo final de la LEB Oro, aunque todavía quedarán por delante diez jornadas más. Sin embargo, para uno y otro conjuntos la cita está marcada en rojo: la oportunidad de dejar muy, muy allanado el camino hacia el liderato final para los verdiblancos y, quizá, la última bala para los Hombres de negro para aspirar aún a ese primer puesto que otorga el premio del ascenso directo.

Mucha más miga habría tenido el duelo si los de Álex Mumbrú no hubiesen pinchado en Pucela, pero esa derrota, unida al triunfo bético ante el colista Prat, volvió a dejar la diferencia del líder en cinco victorias con respecto a sus inmediatos perseguidores (Bilbao y Melilla, a los que tiene visitar) y seis sobre un grupo de otros cinco conjuntos. Con cuatro de ellos aún tiene que jugar (con el Granada y el Ourense en casa y con el Oviedo y el Palencia a domicilio) y sólo se ha enfrentado ya con el Huesca, al que le tiene ganado el average.

Será el tercer choque de la temporada con el Bilbao, el primero lejos de San Pablo: +6 en la Liga y +10 en la Copa Princesa

Si en verano el objetivo del club era el ascenso, por cualquiera de las dos vías (directo o Final Four), a estas alturas todo lo que no sea ya subir como primero no entra en la cabeza de propios y extraños. Y para alcanzar esa meta el choque en Miribilla es clave, no sólo por lo que supone medirse con un rival directo sino por la tranquilidad que le puede dar al cuadro sevillano, que tiene después en el horizonte salidas complicadas a Palencia, Melilla, a Madrid para jugar con el Canoe y Oviedo, antes de cerrar la liga en Lleida.

Tras el envite en Miribilla quedarán 10 jornadas y aun perdiendo si el Betis mantuviera su condición de invicto como local (tienen que venir el Cáceres, el Ourense, el Granada, el Barcelona B y el TAU Castellò), el Bilbao y el Melilla deberían ganar todos los partidos de aquí al final de temporada para superar a los verdiblancos en la clasificación (el cuadro norteafricano perdió en Sevilla por 21 puntos y el Bilbao debería enjugar los seis puntos por los que cayó en San Pablo para superar al Betis en caso de acabar con el mismo número de triunfos), con el importante dato de que queda por delante, entre otros duelos directos, un Bilbao-Melilla en la jornada 31.

Queda tanto por delante que es temprano para sacar la calculadora o elucubrar con la imbatibilidad bética en casa, pero quizá en una semana, tras el duelo del domingo (12:00) en Miribilla, ya no sea una locura hacerlo.