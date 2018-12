Química y defensa, la receta de Dani Rodríguez

Con su décimo triunfo consecutivo el Betis Energía Plus dio una nueva muestra de solidez en esta LEB Oro. Invicto en San Pablo, pese a que el público sigue sin engancharse, el equipo ha encontrado en la intensidad defensiva su identidad y en la Copa Princesa un primer reto en un largo camino en el que el objetivo final del ascenso está grabado a fuego en la cabeza de todos.

Así lo refleja Dani Rodríguez, uno de los veteranos en esta categoría y referente en el vestuario, "en el que hay mucha química, otra de las claves de este buen momento", afirma el base.

"Estamos en un buen momento. El nivel de confianza es muy alto por parte de todos los jugadores y tenemos que intentar seguir con esta línea y alargar la racha lo máximo posible", destacó el catalán, que apunta con claridad al punto de inflexión. "Seguramente la clave fue el cambio atrás. En ataque más o menos siempre nos hemos mostrado bastante regulares desde el inicio de la campaña, pero sí que es verdad que en defensa al principio de temporada no estuvimos bien. También era normal, porque toda la plantilla era nueva y nos teníamos que conocer así como acostumbrarnos a los detalles defensivos que nos pedía el entrenador. En este último mes y medio estamos muy sólidos defensivamente", señaló Dani Rodríguez.

"¿La Copa Princesa?, ya que estamos ahí hay que pensar en ella; es muy atractiva de jugar”

No le falta razón al director de juego verdiblanco, pues los de Curro Segura han dejado en menos de 70 puntos a seis de sus últimos siete rivales y el Cáceres, el que rompe la excepción, anotó 72. "Era un tramo del calendario exigente que sacamos con muy buena nota, pero ahora que vienen rivales en teoría menos duros no podemos relajarnos. Aquí cada partido es una historia distinta y debemos seguir concienciados de que cada oponente nos exigirá lo máximo", explicó el base. Y así lo evidenció el Betis Energía Plus frente al Real Canoe, que acabó cayendo por más de 30 puntos en Sevilla.

Fue el décimo triunfo consecutivo y el undécimo del líder, una racha que Dani Rodríguez nunca antes había logrado en sus nueve ejercicios anteriores en la LEB Oro: "En gran parte esa racha es gracias a esa plantilla larga en la que todos ayudamos y en la que a nadie le importa si un día juega menos . Todos ayudamos y remamos en el mismo sentido. Tenemos metidos en la cabeza que lo importante es el grupo. Y eso es mérito del entrenador. Todos miramos al equipo por delante de aspectos individuales", explicó el de Esplugues del Llobregat, que mira ya a la Copa Princesa: "Ya que estamos ahí hay que empezar a mirarlo..., sin obsesionarnos, porque sabemos cuál es el objetivo real del equipo. Pero viendo dónde estamos a estas alturas del campeonato, es una oportunidad para atraer a más gente. Siempre es un partido atractivo de jugar", afirmó Dani Rodríguez, MVP en una de las dos que ha conquistado.