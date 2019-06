Casi como si un maná se tratara, en el Betis Energía Plus la idea inicial en este mercado veraniego lo marcan los cupos de formación. En el club se tiene claro que el primer objetivo es atar a los cuatro jugadores que se requieren con este tipo de fichas en cada equipo y, a partir de lo que se consiga cerrar o apalabrar, completar una plantilla competitiva con la que poner las bases de la consolidación de la entidad en la Liga Endesa, a la que vuelve tras su paso, efímero, por la LEB Oro.

Sin prisa, pero sin pausa, varios nombres han sido tanteados, aunque de momento sin cerrar ninguna incorporación más allá de hacer efectiva la opción de renovar por una campaña más a Pablo Almazán y Borg.

Con el granadino ya hay un cupo de formación en cartera. Quedan tres. Se escapó Burjanadze camino de Las Palmas, un club con mucho más poder económico (esta campaña, sin jugar competición continental, dispondrá de un presupuesto de unos ocho millones de euros) y se preguntó por Rafa Martínez, que apunta al Bilbao, Albert Oliver, por el que puja el Manresa, y Tomás Bellas, entre otros, además de tener sobre la mesa ofrecimientos como los de Aleix Font o Tyson Pérez.

Y mientras Lluís Costa, Malmanis, Dee y Obi esperan a que suene el teléfono para saber si el club cuenta con ellos en el nuevo proyecto ACB. Los dos primeros son cupos, aunque el letón lo tiene, a priori, más complicado por la preferencia por Obi la necesidad de fichar también a un ala-pívot titular. Hasta el 30 de junio el Betis tiene de plazo para comunicarles si hace efectiva su opción para prorrogar una temporada más su contrato, de lo que dependerá en buena medida las negociaciones que estos días ultima la dirección deportiva.

Pero no esperan de brazos cruzados. Johnny Dee está disputando la Drew League, la liga de verano de Los Ángeles que es una referencia en Estados Unidos y cuenta con jugadores amateur, NBA y de equipos FIBA (Marcus Williams o Booker) que vuelven a casa por las vacaciones. El escolta anotó en su última actuación un doble-doble de 33 puntos y 10 rebotes en el triunfo de su conjunto, el Reapers Black Ops ante el I Can All-Stars por 87-76.

The Week 4 Player of the Week is Gerry Blakes of Hometown Favorites. Blakes posted a double-double (34 PTS, 14 AST) in a 94-85 win over Tuff Crowd. Top Performers ➡️ https://t.co/xiRdB75fII pic.twitter.com/GRKNjp9tA7