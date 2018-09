Unicaja le recuerda al Betis Energía Plus su realidad de LEB (102-65)

El Unicaja sumó su decimotercera Copa de Andalucía al imponerse sin problemas por 102-65 a un Betis Energía Plus que, de nuevo sin sus pívots, notó esta vez sí la mayor calidad y centímetros de un rival que se mostró muy superior, aun a medio gas, al cuadro sevillano.

Fue, pese a todo, un buen test para saber en qué punto están los de Curro Segura, que puede aprovechar ante conjuntos de su categoría su capacidad anotadora pero que debe darse cuenta también que cuando en ataque no funcione o mejora en defensa o lo pasará muy, muy mal. Y es que Bropleh, Obi o Dee pueden anotar con cierta facilidad, pero no siempre es el mejor recurso mirar al aro en cuanto se recibe la pelota. Faltó movilidad y más pases en los verdiblancos, ayer de negro, y concentración y mayor agresividad atrás, ya que pese al nivel del Unicaja encajar más de 100 puntos denota una evidente falta de actitud. Y eso que de inicio no estuvo mal el plantel bético, pero cuando se fue quedando sin fuerzas por lo corta de su rotación con tres lesionados y las piernas pesaban en cuarto duelo de la semana, la derrota cayó por su propio peso.

En el primer cuarto las seis pérdidas (17 en total) impidieron al cuadro hispalense dar más guerra. Sólo con la primera canasta del partido de Malmanis y después con otra de Dee, que respondía a la de Wiltjer, el Betis estuvo por delante en el marcador. A partir de ahí, el Unicaja, con Wiltjer en plan estrella, comenzó a marcar las diferencias entre uno y otro aprovechando las pérdidas de su oponente, que ni con Dani Rodríguez ni Lluís Costa (ninguno anotó) terminaba de carburar. La ausencia de hombres altos es un lastre, ya que a Obi le gusta más jugar por fuera, a Malmanis le faltan kilos pero pegarse con cinco de talla internacional y Tunde sólo sabe hundirla, pero no jugar de espalda.

El Betis sin pívots y cansado por su escasa rotación y su cuarto partido en la semana, dejo de competir tras el descanso

El Betis aprovechaba los errores del oponente para correr y anotar con el descaro de un Borg sin miedo a penetrar, pero tras cerrarse los primeros 10 minutos con un 19-15 los de Luis Casimiro despegaron en el segundo cuarto. Apareció Shermadini, un gigante para los pívots de urgencia béticos, y Wiltjer para romper el choque. El canadiense puso el 32-21, anotando él solito, y de todos los colores, la mitad de los puntos de su equipo,y aunque ni Dee ni Bropleh se rendían, las innumerables pérdidas eran un lastre que mandó a los sevillanos al descanso 11 puntos abajo (44-33).

El guión no cambió tras el paso por los vestuarios. Al contrario. El Unicaja jugó con más paciencia buscando siempre al hombre liberado para machacar a un Betis que rápidamente se iba quedando sin fuerzas, lo que hacía que atacara de modo precipitado, sin buscar el pase extra, y defendiera con escasa intensidad, llegando siempre tarde a las ayudas.

En el conjunto costasoleño todos se sumaron a la fiesta. Segura, por su parte, dio descanso a alguno de los suyos y dio minutos a Pluta y al ursaonense Sergio Cecilia y el Betis dejó de competir más pendiente de mirar el resultado que de intentar de hacer las cosas bien y dejar de hacer mal los errores que repetía. La pretemporada, al fin y al cabo, es para probar cosas, aunque el Betis no tendrá tiempo de probar nada cuando se recuperen sus pívots porque la liga estará ya en marcha. Por fortuna es un encuentro para mejorar y Curro Segura habrá apuntado bien todos esos aspectos que hay que pulir a menos de dos semanas de arrancar la liga.

Unicaja 102 (19+25+24+34): Alberto Díaz (4), Jaime Fernández (10), Milosavljevic (9), Wiltjer (20) y Lessort (11) -cinco incial-, Okouo, Salin (8), Dani Díez (5), Shermadini (11), Waczynnski (9), Roberts (7) y Carlos Suárez (8).

Betis Energía Plus 65 (15+18+18+14): Lluís Costa, Dee (16), Bropleh (7), Malmanis (8) y Tunde (7) -cinco inicial-, Borg (11), Pluta, Cecilia, Dani Rodríguez y Obi (16).