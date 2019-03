A andar lo desandado

Jornada 26. Mediados del mes de marzo, con sólo ocho citas para acabar la liga y el Betis Energía Plus emprende su viaje para jugar en Palencia (20:30), uno de los conjuntos llamados a pelear en los puestos altos de la clasificación. Si en verano a cualquiera le dicen que el plantel verdiblanco afrontaría este choque como líder, con cuatro triunfos de ventaja sobre el segundo y cinco sobre su rival de esta noche se hubiese firmado con los ojos cerrados. Sin embargo, el cuadro sevillano ha devuelto esta campaña la ambición a sus aficionados a base de buen juego y victorias, muchas victorias, y ya no hay sitio para el conformismo y el derrotismo de años atrás. Bien es cierto que esto es la LEB Oro, sí, pero es que el Betis es hoy por hoy un equipo de LEB Oro con un presupuesto (el más alto, eso sí) de LEB Oro, nada comparable a lo que se mueve en la ACB, por lo que hay que poner en valor lo que está haciendo. De manera que casi hay que exigirle ganar en Palencia tras dos bochornosas derrotas en las últimas salidas a Palma y Bilbao para andar lo desandado. Como poco competir, algo que no hizo en esos compromisos, y si se pierde, levantar la cabeza y afrontar el siguiente duelo (el miércoles con el Ourense), como si de una final se tratase.

Y es que el duelo de esta noche no será un paseo. Ni mucho menos. La llegada de Carles Marco, técnico que en su día también fue sondeado por el Betis, aunque Juanma Rodríguez tenía claro que su apuesta iba a ser Curro Segura, reanimó a un equipo que entró en barrena con Alejandro Martínez. Seis derrotas consecutivas acabaron con la etapa del ex preparador bético en Palencia y desde entonces el que fuese base del Caja San Fernando acumula cinco triunfos seguidos al frente del conjunto castellano-leonés. Las cosas del deporte. Bien es cierto que Marco, además de tener una gran plantilla a su disposición con la sensación del curso, Steve Vasturia, de su lado, ha contado con los fichajes de Petar Aranitovic (ex de Manresa que en el estreno como Betis aportó 10 puntos al triunfo visitante en San Pablo por 75-80 en la 2016-17), que ha reforzado la línea exterior, y de Milenko Veljkovic, para apuntalar la pintura. A ellos se suman viejos rockeros que siguen dando mucha guerra como Urko Otegui y Jordi Grimau y otros más jóvenes y de calidad como Jorge Sanz, Gustys y Kone que hacen del Palencia el conjunto más anotador de la liga.

Por ello, el Betis debe elevar su nivel defensivo y mostrar de nuevo esa intensidad que lo llevó a enlazar 18 triunfos de modo consecutivo, dejando en muchos casos a sus rivales por debajo de los 70 puntos. Uno de ellos fue, precisamente, el Palencia, que cayó en la capital andaluza por 94-69 en la primera vuelta.

Carles Marco se hizo cargo del Palencia hace cinco jornadas y cuenta sus partidos por victorias

Poco se parecerá, sin embargo, ese envite al de esta noche, ya que en el tramo final del campeonato la necesidad es mayor y, por ejemplo, los locales presentarán varias caras nuevas incluidas la de Otegui, su referencia interior que en San Pablo no jugó por lesión. Será un par que le viene bien a Stainbrook, que viene pasándolo mal con pívots más móviles, aunque el punto de atención debe ser Vasturia, segundo máximo anotador (17,7 puntos de media) y en valoración (19,3) de la competición. El norteamericano, que promedia casi 31 minutos en pista por choque, es un peligro de esos capaces de activar a su equipo y a todo el pabellón con sus puntos, por lo que especialmente Borg tendrá trabajo extra en defensa.

Pero sin anotar es difícil ganar a un Palencia lanzado que con Marco vienen defendiendo mejor. Recuperar la mejor versión de Bropleh y que Dee y Obi no se borren será necesario para un Betis que busca dar un paso casi definitivo hacia la ACB.