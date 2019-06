La cantera, apuesta o reflexión en el Betis Energía Plus

El Betis Energía Plus debe decidir, tras su retorno a la ACB, hacia dónde quiere caminar: un futuro en el que la chequera sea el único recurso para tener jugadores en la primera plantilla o apostar de verdad por la cantera. Hace años que un sevillano no juega en el primer equipo (Ricardo Pámpano fue el último) y desde la generación de los Satoransky, Burjanadze, Balvin y Porzingis no se asientan en el equipo jugadores formados en los escalafones inferiores.

Y, o cambia la dirección tomada por el club en este sentido, o todo seguirá igual. Con canteranos que se van al Unicaja, porque tienen un mayor apoyo en Málaga, y equipos con pocos medios para trabajar en unas instalaciones obsoletas.

Un base portugués de 1,90 metros y un senegalés de más de dos metros, podrían llegar al cadete o al júnior

Esta campaña los resultados de los distintos conjuntos han sido muy pobres. El equipo EBA descendió y espera ser repescado mientras que en el Campeonato de España júnior cayó en los octavos de final frente al Gran Canaria –su posición final fue decimocuarto–. En el Andaluz llegó hasta la final, perdiendo ante el Unicaja. Al igual que el cadete, subcampeón autonómico que en el Nacional no pasó de los octavos de final, perdiendo ante el Real Madrid, a la postre campeón. La falta de experiencia, que se adquiere jugando torneos nacionales e internacionales le pesó al equipo, tercero en la fase de grupos al perder ante el Baskonia (77-74) y el Manresa (85-86) en partidos muy ajustados por esa bisoñez competitiva.

El infantil se proclamó campeón de Andalucía batiendo al Unicaja, pero en el Campeonato de España no pasó de la fase de grupos, perdiendo sus partidos ante el Joventut, el Valencia Básket y el Colegio Leonés. Bastante hicieron los chicos, que se fueron a Lugo el día antes de iniciar el torneo en autobús mientras los vecinos del Unicaja, por ejemplo, viajaron en avión. El equipo de minibásket ni siquiera se clasificó para el Campeonato de Andalucía al quedar tercero de Sevilla tras Coria y Gines.

Muchos de los equipos de los escalafones inferiores siguen entrenándose en las pistas exteriores de la Casa Cuna, que no están preparadas para ello, y jugadores con buena proyección que hay en el infantil y el cadete (con internacionales como Luis García y Álvaro Herrera) se pueden perder por el camino si no se apuesta de verdad por la cantera, desde abajo, y se gasta buena parte del dinero en fichar como filosofía de base a jugadores extranjeros que destaquen o no, como es la inclusión de varios chinos este año.

El triunfo del infantil en el Andaluz fue el único éxito; a nivel nacional no se pasó de octavos

Cierto es que la cantera cajista, que ahora heredó el Betis, tiene en su palmarés reciente nombres que ahora destacan en la NBA, la Euroliga y la Liga Endesa, pero no siempre estas apuestas son la gallina de los huevos de oro. Los últimos movimientos de la entidad traerán al club a un senegalés de más de dos metros y un jugador portugués, base, de 1,90 para el júnior o el cadete.