La decimosexta seguida, una motivación más para el Betis

Casi sin tiempo para celebrar el triunfo ante el Huesca y preparar a conciencia el siguiente partido, la próxima estación en la senda por la LEB Oro del Betis Energía Plus ya está aquí: La Coruña. Allí juega el líder de la categoría (20:45) en esta competición que se hace invisible de vez en cuando, con el mismo reto que en el partido de la segunda jornada cuando el cuadro gallego visitó San Pablo y que no es otro que ganar. No hay más en la cabeza de Curro Segura, que aparta de su vocabulario la palabra récord, en la mente de muchos otros buscando una nueva motivación, ni ascenso, tirando de la máxima del deporte del paso a paso, que todavía queda mucho.

Sin embargo, es imposible apartar la atención de la espectacular racha de 15 triunfos seguidos del conjunto bético, que de vencer al cuadro de Gustavo Aranzana igualaría la marca de 16 seguidas que firmó el CB Murcia en la 2010-2011 y que podría superar el domingo, en casa, ante el Valladolid. Una motivación más para no levantar el pie del acelerador viendo ahora a los rivales un poco más lejos por el retrovisor.

Pero todo son condicionales que pasan por superar a un rival que está recuperando su mejor nivel tras enlazar en la primera vuelta nueve derrotas seguidas, una dinámica que empezó precisamente en la capital hispalense lastrado por la lesión de Monaghan. El base, plenamente recuperado ya desde hace varias jornadas, le ha dado otro aire a un equipo que ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros, incluidos los cuatro anteriores en su cancha, donde se ha hecho fuerte apoyado en la figura del escolta Jeff Xavier, que promedia en sus ocho comparecencias 12,6 puntos.

Y es que la defensa verdiblanca, que ha dejado a su rival por debajo de los 70 puntos en diez de las últimas 12 citas (en las otras dos los oponentes no pasaron de los 73 puntos), deberá marcar el ritmo de nuevo, ya que el ataque del cuadro sevillano se ha atascado en los últimos envites y funciona a tirones. Tirones que le permitió abrir brecha antes del descanso frente al Huesca tras un primer cuarto desacertado, remontar 17 puntos ante el Lleida o ensanchar la distancia al final de los choques ante el Tau Castellò y el Barcelona B.

La clave será no desconectarse y aprovechar el bajón del rival cuando la canasta se haga pequeña. Y es que en realidad siempre fue la defensa la que hizo que con menos puntos le valiese para ganar cuando la efectividad desde el triple bajaba, por lo que mantener ese nivel será el primer paso para marcar las diferencias en La Coruña, donde con sólo una victoria de margen sobre el descenso no caben relajaciones.

Sin embargo, la visita del líder no es siempre el momento más oportuno para arriesgar en esta carrera de fondo que es la LEB Oro. Aranzana "no renunciará a nada", pero, como ya hiciera el Lleida en su visita a San Pablo, puede aprovechar para dar un descanso a algún tocado pensando en las batallas venideras. El ex técnico cajista mantiene las dudas del base Pablo Ferreiro y Quinto Stephens. El primero sale de un proceso gripal en el que ha perdido cuatro kilos, mientras que ala-pívot lleva más de una semana sin entrenarse con la rodilla inflamada. Ninguno jugó la pasada jornada en Pucela. Sin Stephens, Bulic se queda como único ala-pívot y tanto Malmanis, como Obi y Samb se imponen en físico a los aleros que podrían jugar en esa posición, si bien Aranzana podría probar y aprovechar el físico del pívot Uchendu aun perdiendo potencial exterior.

La plantilla verdiblanca viajó ayer al completo. Ahí reside una de las claves de la temporada de un Betis que dispone de 12 jugadores titulares. El que entra se deja la piel porque sabe que las rotaciones son el maná de Segura y que esté mejor o peor le tocará pasar por el banquillo a recuperar oxígeno.

Dani Rodríguez y Lluís Costa deberán aprovechar la ausencia o el bajo nivel físico de un Pablo Ferreiro que de jugar no lo hará al cien por cien para marcar el ritmo y forzar al máximo a Monaghan, mientras que los pívots tienen que dominar la pelea bajo los tableros, termómetro de un Coruña que cuenta con el tercer mejor porcentaje de acierto en triples. Pero se enfrenta al segundo conjunto más efectivo desde la línea de los 6,75 metros.