A fuego lento se cuece la plantilla del próximo curso del Betis Energía Plus. Juanma Rodríguez y Asier Alonso trabajan ya desde los despachos en la confección del equipo que competirá en la máxima categoría la próxima temporada, si bien ya es de sobra conocido que tres jugadores no continuarán ligados al club. La de Thomas Bropleh fue la última salida confirmada, si bien antes ya el club sevillano había anunciado que no seguirían en el equipo ni Matt Stainbrook ni Aleksandar Marcius.

Sorprendió el club con la salida del alero, la última anunciada. Bropleh fue uno de los jugadores más importantes en los esquemas de Curro Segura, e incluso logró el MVP de la final de la Copa Princesa. Sin embargo, en el club han entendido que es mejor que sus caminos se separen. Su pasaporte liberiano convierte al alero norteamericano en una pieza interesante en el mercado, no sólo para equipos que aspiren al ascenso a la ACB, también para muchos equipos de la máxima categoría, que pueden encontrar en él una atractiva pieza. El caso de Stainbrook, por el contrario, estaba más claro. Su condición de extracomunitario lo limitaba bastante, si bien su buena temporada en Sevilla le ha abierto mucho (más) mercado del que ya tenía. El caso de Marcius, con un rol prácticamente residual, estaba casi cantado.

Hasta el momento son tres los movimientos realizados por la dirección deportiva, si bien no se descartan más salidas de la plantilla que ha logrado el ascenso a la ACB en las próximas fechas. Todo dependerá del presupuesto disponible de cara a la próxima temporada, una incógnita que debe resolverse en los próximos días. De hecho, en el seno del club confían en que la incógnita de cuánto dinero podrán invertir quede desvelado antes del final de la próxima semana; será entonces cuando comience a dilucidarse el futuro más cercano de muchos de los jugadores que llegaron el pasado verano a San Pablo para guiar al equipo al ascenso de forma tan brillante.

A expensas de saber con cuánto dinero contará de cara al próximo curso, en las oficinas de San Pablo ya han dibujado algunas líneas maestras y, más o menos, tienen claro los jugadores que quieren que continúen ligados al club. Existe alguna duda en un caso concreto, el de Johnny Dee, pero el juicio sobre el resto de jugadores está completamente hecho. Aunque, como ya ha quedado dicho, todo dependerá del presupuesto con el que tanto Juanma Rodríguez como Asier Alonso dispongan para moverse en el mercado.En la mente del director deportivo malagueño está la idea de confeccionar una plantilla amplia, extensa. Doce o trece jugadores, complementarios entre ellos –si finalmente opta por esta última opción, se deberían hacer convocatorias semanales–, que trabajen para asentarse en la máxima categoría del baloncesto nacional después de un año en el infierno de la LEB Oro.

Aunque, evidentemente, todo dependerá de la disponibilidad de la caja. Una incógnita, la del presupuesto, que debe quedar resuelta a más tardar a finales de la próxima semana. Será entonces el momento en el que el Betis, de verdad, entre en el mercado para confeccionar su plantilla.