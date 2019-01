La intensidad sirve de guía

"El ataque gana partidos; la defensa, campeonatos". Una frase mítica que parece hecha a medida para este Betis Energía Plus que comanda la LEB Oro con puño de hierro. Y la victoria ante el Peñas Huesca del viernes, que llegaba como segundo clasificado y con el cartel de revelación bajo el brazo, no hace sino profundizar en esta idea. Un triunfo, el decimoquinto que llega de forma consecutiva para un total de 16, que reafirma al equipo entrenado por Curro Segura como líder de la competición y permite abrir brecha frente a uno de los rivales llamados a estar en la zona noble de la competición, ante el que también se recuperó el average. En San Pablo, los oscenses cayeron por 19 puntos, once más de la derrota que infligieron al equipo bético en la primera jornada de competición.

La intensidad de partida con la que salieron los chicos de Curro Segura fue clave para el desarrollo del juego. En defensa, los béticos impusieron un alto ritmo, imposible de superar para un Huesca cuyo principal argumento ofensivo pasaba por los lanzamientos exteriores. “La clave no está en impedir que tiren de tres y sí en que lo hagan en posiciones poco favorables”, argumentó el técnico granadino en la previa del duelo. La idea salió redonda. Sólo seis puntos a favor protagonizaron los maños, fruto de tres canastas de campo, que tuvieron que sudar para lograr. El resto, hasta cinco lanzamientos desde el triple, quedaron sin premio. La intensidad defensiva de los Borg, Bropleh, por fuera, o Stainbrook, en la pintura, fue capital para llevarse a la postre un nuevo triunfo para el zurrón. Para los visitantes, anotar sólo seis puntos fue un lastre grande de cara al resto del partido, y sobre todo a nivel psicológico, ya que estaban acostumbrados a totalizar cerca de 20 tantos por partido en los primeros cuartos.

No querían sustos los béticos en los primeros minutos del partido, y menos ante su público. Era lógico, máxime después de que el Força Lleida, un equipo tan voluntarioso como limitado, le pintara la cara en el arranque del último compromiso liguero de la primera vuelta de competición. Los 27 puntos recibidos en aquel duelo hicieron mella en el seno del equipo verdiblanco, que tuvo que sudar más de la cuenta para darle la vuelta al marcador y así seguir con esta imparable dinámica positiva.

El espectacular fondo de armario con el que cuenta Curro Segura, con 12 jugadores que prácticamente serían titulares en cualquier otro equipo de la competición, invita a que los que estén sobre el parqué se expriman al máximo. Y esa tarea de mantenerlos a todos enchufados, de darles minutos y que todos se sientan con un rol importante en la rotación, es obra del técnico granadino, a quien hay que reconocer y hasta agradecer la buena gestión que, hasta el momento, realiza con los recursos de los que dispone, a los que saca el máximo partido a tenor de los resultados.

Ante el Huesca, el Betis mostró una vez más su poderío en este sentido. Sólo Dani Rodríguez (23.55) y Dee (23.34) superaron la veintina de minutos sobre el parqué de San Pablo, y jugadores como Marcius o Samb volvieron a disfrutar de tiempo de juego, quizás con vistas al importante duelo del martes ante el Leyma Coruña y evitar que las piernas lleguen a esa cita excesivamente cargadas de minutos. En ese duelo, el Betis optará a igualar la espectacular racha de victorias consecutivas que firmó el CB Murcia en la temporada 2010-11, con 16. Mientras tanto, el propio Curro Segura ya ha entrado en el registro histórico del equipo verdiblanco al firmar diez victorias consecutivas como local. Sólo el propio Betis parece capaz de impedir que la marca crezca más.