Un reencuentro siempre feliz

Seguramente Luis Casimiro haya sido el último gran entrenador, hasta la fecha, que ha pasado por Sevilla. Después de él, nadie sonrió de nuevo en el banquillo hispalense con dos temporadas que acabaron con sendos descensos deportivos, el último materializado. El técnico manchego, campeón con el histórico TDK Manresa (1997-98), dirige esta campaña a Unicaja, con el que el Betis Energía Plus se mide este mediodía en la final de la Copa Andalucía (12:00).

Ahora llega a Málaga en lugar de un Joan Plaza que en cinco campañas en tierras costasoleñas logró una Eurocup. Listón alto, pero ¿quién dijo miedo? "Ya fui a Sevilla y Las Palmas tras las exitosas etapas de Aíto García Reneses. Es un reto que no me condiciona, porque no miro hacia atrás, sólo al presente y al futuro. Me motivan los retos y vivir el presente de cada equipo al que llego", afirma Casimiro, a quien las ventanas FIBA no le han permitido tener una pretemporada normal. "Es complicado, porque cuando haces una gran carga de trabajo físico e inicias el trabajo táctico se te va media plantilla y cuando vuelve faltan menos de dos semanas para iniciar la temporada. Realmente no sabemos en qué punto estamos, porque durante 10 días no podíamos hacer ni cinco contra cero con jugadores de la primera plantilla", indicó.

Pese a ello, el verano ha sido tranquilo conformando un conjunto que de nuevo aspira a hacer algo grande. Bastante más tranquilo, por ejemplo, que el que pasó en la ciudad hispalense diseñando el plantel. "Hacer una plantilla con la tranquilidad que te da saber que estás en un proyecto a medio plazo no tiene nada que ver con hacerla cuando no sabes qué va a pasar el mes siguiente. En Sevilla se ha trabajado tres veranos con la incertidumbre de no saber si habría baloncesto. Construir un equipo de la nada tres años pasa factura, como ha ocurrido con el descenso. El club se sostenía gracias a la capacidad de trabajo del presidente, Fernando Moral, que lo salvó tres veces de la desaparición. Lo viví en primera persona y no me lo tiene que contar nadie. Ahora, en la LEB, sí, pero hay baloncesto en Sevilla gracias a su trabajo y la apuesta por del Betis. Hay ciudades que perdieron el baloncesto y no ha sido así gracias a él", explica.

"Construir un equipo de la nada tres años le ha pasado pasa factura al Betis, pero el descenso es una oportunidad para reactivarse”

Y añade en este sentido: "Lo mejor de esta situación es aceptar la frustración del descenso y aprovechar la oportunidad para reactivar el baloncesto en la ciudad. Deseo que ascienda y que el proyecto se estabilice, porque no se puede vivir siempre en el filo de la navaja. Recuerdo que en mi última campaña allí logramos la permanencia sin apuros y la idea era desarrollar lo que veníamos construyendo, pero el propietario de entonces se negó a darle continuidad. Un día había un bonito proyecto y al otro nadie tenía ya su puesto de trabajo, pero todo se solucionó sobre la bocina. Creo, realmente, que la gente no es consciente de lo cerca estuvo la desaparición y del trabajo de algunos para que eso no ocurriera".

Tras conseguir una salvación in extremis en el CB Sevilla, una permanencia holgada y un título con el Grana Canaria, a Casimiro no le asusta la presión que tendrá en Málaga con un afición exigente. "La exigencia es buena para el club y para el equipo. Para mí, como entrenador, siempre tengo la misma presión porque busco la excelencia para conseguir los objetivos de cada club, ya sea para salvar categoría o cumplir con retos de mayor nivel", indica el técnico de Unicaja en su segunda etapa en la entidad malagueña: "En su día salí bastante bien tras hacer un buen trabajo. Hubo buen feeling con sus dirigentes ambas partes dejamos las puertas abiertas. En su día tenían un acuerdo con Jasmin Repesa, pero siempre tuve la sensación de que volveríamos a encontrarnos".

Me gusta el estilo de juego del Betis; la idea de Curro Segura se ha plasmado bien en la pista aun sin pívots”

Seis años después tiene de nuevo la oportunidad. "Soy un hombre con más experiencia, claro, pero mantengo la esencia de mi filosofía. Las experiencias vividas últimamente me han hecho crecer", apunta el entrenador, que destaca la capacidad anotadora de este Betis sin sus pívots: "Por lo que he visto, es un equipo al que le gusta jugar a campo abierto, con ritmo y con una gran amenaza desde el triple por la ausencia de sus hombres altos. Creo que la idea de Curro Segura y Juanma Rodríguez se ha plasmado bien en la pista", afirma un Casimiro que desde su experiencia en Fuenlabrada, al que ascendió en la 2004-05 conquistando también la Copa Príncipe de Asturias. "Esta LEB es la más dura de los últimos años. Se ha reactivado el baloncesto tras la época de crisis y los años en los que estaba dormido por la falta de ascensos y descensos. No había competitividad. Ahora todo ha cambiado y eso hará la liga más complicada".