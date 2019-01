Cuando el reloj también impulsa el juego

"Son 12 jugadores que serían titulares en cualquier equipo de la categoría". Es la idea más repetida de todos los técnicos rivales sobre el Betis Energía Plus esta campaña y no les falta razón. Ya sea por su experiencia o por la calidad demostrada, cualquiera de los integrantes de la plantilla verdiblanca sería protagonista en cualquier conjunto de la LEB Oro jugando, seguro, más minutos de los que lo hace en el cuadro sevillano. Pero todos llegaron sabiendo que en la capital hispalense el grupo sería más importante que las individualidades y eso, precisamente, está siendo un plus para el equipo.

Curro Segura está repartiendo los minutos de manera que cada vez que un jugador sale a pista lo hace fresco y sabedor de que, independientemente de cómo vaya el encuentro o cómo lo esté haciendo, debe darlo todo en la cancha porque tendrá su relevo en el momento estimado por el técnico. No hay intocables ni roles de titulares o reservas.

Sólo hay que echar una mirada a las estadísticas de minutos disputados para darse cuenta. El bético que más tiempo juega de media es Obi, con un promedio de 21.46 minutos con el que ocupa el puesto 81 del total de la categoría, lejos de los más de 32 minutos de Junior Robinson (Araberri), Tyson Pérez (Real Canoe) y Kamba (Araberri), que lideran esta lista. Los siguientes béticos son Dee, con 21.29 minutos de media (puesto 87), y Dani Rodríguez, con 21.17 (89). En el rival del plantel hispalense mañana, el Peñas Huesca, el primero en esta faceta es Gjuroski (28.07), seguido por Haws (27.51) y Dani García (24.56).

Pese a que la mayoría de los verdiblancos estaban acostumbrados a tener un mayor protagonismo campañas atrás, se han adaptado bien a esta nueva situación, que en muchos casos les permite llegar al final más frescos de piernas y cabeza que sus rivales, remontar una desventaja (como pasó ante el Lleida) o salir con una marcha más con la seguridad de que tendrán un recambio cuando necesiten tomar oxígeno en el banquillo.

Otro dato que argumenta el triunfo de las rotaciones de Curro Segura en el Betis es que ningún jugador ha alcanzado en lo que va de temporada los 30 minutos. El tope en un encuentro es para Obi, con 29.31 minutos en la jornada 7 ante el Bilbao Básket. En ese inicio de la liga Borg llegó a jugar 28.52 en Pucela en la tercera jornada y Dani Rodríguez, 28.29 minutos en la quinta ante el Iberojet Palma. Desde el choque ante el Bilbao hasta hoy Obi tiene el récord con apenas 26.14 minutos. En el resto de partidos desde entonces el máximo de tiempo en pista de un jugador oscila entre los 23 y los 26 minutos.