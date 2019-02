Que el tropiezo sea sólo eso

Se acabó la racha. Se acabó el récord. Se acabó ganar por costumbre (al menos de momento). Tras el apabullante tropiezo ante el Palma, el Betis Energía Plus debe resetear para encarar el tramo final de la temporada con la mente puesta sólo en alcanzar el objetivo ineludible del curso: el regreso a la ACB.

Evidentemente el conjunto de Curro Segura tenía que perder alguna vez. Las 18 victorias encadenadas en la LEB Oro lo llevaron desde las dudas iniciales a un sólido liderato en la competición con el que se ganó, por derecho, la condición de favorito a todo y de rival a batir por todos. Nada debe cambiar tras caer en Mallorca un día en el que el cuadro local entró en la pista con varios puntos más de intensidad y los verdiblancos a verlas venir. Y lo que vieron fueron los triples de un equipo más metido en el partido, el dinamismo de un conjunto que salió a ganar fruto de la necesidad ante un Betis que no fue el Betis de siempre. Desprendidos ya de la presión de ganar la Copa Princesa, el petardazo llegó en tierras baleares, pero el líder lo sigue siendo y no se le ha olvidado jugar al baloncesto, defender como si le fuera la vida en ello y anotar compulsivamente.

El día tonto estaba por llegar. Como Caja o como Betis, casi está en el ADN. Ahora la cuestión es que esta derrota sea sólo un tropezón esporádico y que el plantel bético sea capaz de levantarse al momento. Quizá volver al fortín de San Pablo, donde los de Segura no han perdido en lo que va de campaña, sea lo mejor, aunque la tropa del granadino no debería fijarse en el rival, el colista CB Prat, y pensar sólo en no caer en los errores de la semana pasada para volver a la senda del triunfo.

Ganar espantaría fantasmas y disiparía dudas, además de ser un golpe moral para llegar la próxima semana a Miribilla manteniendo su colchón de victorias en lo que puede ser el partido decisivo.

El promedio anotador del CB Prat es de 70,1 puntos y encaja 82,6; el Betis, por contra, suma 82,7 y recibe 73 puntos de media

Pero antes hay que pensar en el Prat. Un conjunto de esos impredecibles por la juventud de sus jugadores, capaces de mantener el pulso a cualquiera en un día bueno o aguantar sólo un asalto antes de entregar las armas al descanso. Los de Dani Miret vienen de batir al Valladolid para agarrarse aún al clavo ardiendo de la permanencia. Con 12 encuentros aún por delante, está a tres victorias de la salvación. La lesión de Arturs Zagars al comienzo del curso lastró mucho al conjunto vinculado como filial del Joventut, que perdió hace unas semanas a su mejor anotador, Gluditis, que se fue precisamente al Palma, de donde llegó el pívot Jeanne.

En un conjunto tan joven, en el que Pep Busquets ha tomado un rol protagonista y Borg y Dee lo tendrán que atar en corto, sin embargo, los galones son para los veteranos encabezados por Marc Blanch y Pep Ortega. Bien haría el Betis en imponer un ritmo alto de partido y exigir en defensa a un rival que es el tercer conjunto que menos anota de la liga (70,1 y recibe de media 82,6 puntos). El golpe que se llevó Lluís Costa en Mallorca se quedó en un susto y su participación, si no hay imprevisto de última hora, será importante para que el equipo verdiblanco marque de inicio ese ritmo dinámico que el base impone, frente al control de un Dani Rodríguez venido a menos las últimas jornadas.

El cuadro sevillano necesita recuperar su mejor nivel defensivo, que le permite correr y sentirse más cómodo que atacando en estático, si bien el dominio de Stainbrook debería darle un plus en la pintura que debe usar más en vez de obcecarse con lanzar desde el triple. Sobre todo porque cuando no entran hay que mirar otras posibilidades, algo que los de Segura no hicieron la pasada jornada (5/19). Faltó cabeza. Jugar con más tranquilidad y paciencia y llegados a este punto de la temporada no es algo que el Betis deba olvidar pues, en cierta manera, lo ha llevado hasta la cabeza de la clasificación. Jugar con cabeza es aprovechar tus virtudes y minimizar tus debilidades. Y de ello se olvidó en Son Moix, donde saltó a la pista a ver cómo pasaban los minutos del choque en ves de ir a por él. Un tropiezo sólo. No pasa nada si sirve para resetear y levantarse. Pero que no sea tropezón.