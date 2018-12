La undécima cayó de madura

El Betis Energía Plus suma y sigue. Otra muesca más en una campaña que a este ritmo se le va a hacer más corta de lo esperado. Ganó al Barcelona B sin la brillantez de otros días, pero estas victorias cuentan igual. O más. Y ya van once seguidas. Doce en total para el sólido líder de la LEB Oro, que derrotó al filial azulgrana por 73-82 madurando con veteranía y control un encuentro que no supo controlar hasta el último cuarto, cuando se despegó en el marcador de la mano de un ataque que es de lo más fiable y aprovechando los errores de un rival al que le entraron las prisas cuando vio que el choque se le escapaba pese al gran trabajo realizado.

Después de 10 triunfos seguidos, la derrota del conjunto verdiblanco, por cuestión de estadística, estaba más cerca. Y los partidos que parecen cómodos son los más propicios para inesperados resbalones, por lo que Curro Segura había concienciado a los suyos de la dificultad que entrañaba el Barcelona B de Diego Ocampo, un conjunto con calidad y sin la presión continua de tener que ganar siempre.

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas, el Betis arrancó con Malmanis como estilete, si bien el letón se fue difuminando con el paso de los minutos. Su tónica. El cuadro sevillano se encontraba cómodo mandando balones a la pintura, mientras que el rival contestaba a base de triples y un 5-0 de parcial le daba la primera ventaja (12-10) merced a una canasta de tres puntos de Aleix Font. Dee contestó con la misma moneda para cerrar después el primer cuarto poniendo el 14-19.

Curro Segura: "Nos centramos en dominar el rebote y fuimos logrando rentas aun con un acierto irregular"

Pero no estaba el Betis cómodo. El 1/3 en triples, su arma más efectiva, así lo denotaba. Y el Barça B, que no es manco, aprovechó que su rival no había entrado al choque con toda la intensidad de otras veces para, a golpe de triple, meterle el miedo en el cuerpo a base de triples. El argentino Bolmaro, con seis puntos seguidos, puso el 29-29 y Pol Figueras aprovechó el pasillo en la defensa hispalense para colarse y poner por delante de nuevo a los suyos. Ventaja efímera, porque Dani Rodríguez contestó con un nuevo triple (se empezaban a animar los visitantes) para cerrar él mismo el cuarto con una canasta con la que se llegaba al descanso con un 31-36 y las espadas en todo lo alto.

El Betis mandaba, pero sudaba ante un oponente respondón que aprovechaba sus oportunidades y los errores del rival, que seguía sin estar cómodo pese a que frenaba a uno de los mejores equipos en rebotes ofensivos de la liga y apenas concedía segundas oportunidades.

Unos pasos de Marcius permitieron a Figueras anotar desde más allá de la línea de los 6,75 metros para que los béticos sintieran el aliento azulgrana (39-42). Pero llegó el momento del pívot croata, que poco a poco va cogiendo la forma, y con cuatro puntos seguidos suyos y la aparición de Lluís Costa, con otros cuatro puntos, le dieron un acelerón al Betis para cerrar el tercer cuarto con un clarificador 42-52, con un Barça demasiado acelerado.

Esa renta fue un soplo de aire para los de Curro Segura, metidos ya en faena en defensa (11 puntos concedieron en el tercer acto) ante un rival que bajó los brazos cuando los triples de Dee y Obi colocaron pronto un 53-69 a la postre decisivo. Como ante el Real Canoe, el Betis lo vio hecho antes de tiempo. Pérdidas tontas y malos tiros permitieron a los de Ocampo maquillar el resultado y lograr en el último cuarto 31 puntos, algo que no le gustó a Segura aunque, al final, de cualquier intercambio de golpes con el que madura los encuentros el Betis parece salir ganador aprovechando el amplio fondo de armario con el que cuenta, que le permite darle siete minutos a Malmanis y seis a Samb.