El Caja 87 busca ya relevo para Bertain

En su segundo año de vida el Caja 87 está conociendo la peor parte de lo que es el baloncesto profesional. Tras la controversia por el despido de Eloy Ramírez antes incluso del inicio liguero el club está teniendo un difícil arranque de curso por las lesiones de jugadores importantes, la última de larga duración.

Okafor, uno de los fichajes en el verano, llegó con un problema muscular y ahora, con la liga en marcha, está haciendo su particular pretemporada, mientras que Bilalovic no jugó en los primeros encuentros de la Copa de España por otra dolencia con la idea de reservarlo cara al inicio liguero. Franch se lesionó en la primera jornada y al menos se perderá dos o tres encuentros más y en la última jornada, en la derrota frente a Coto Córdoba en San Pablo, cayó un baluarte como Bertain, que dice adiós a lo que resta de curso por la rotura "casi completa" del ligamento cruzado de la rodilal derecha.

La mala fortuna se cebó con el escolta estadounidense al inicio del tercer cuarto, en una acción defensiva después de fallar un triple desde la otra esquina. la entidad hispalense comunicó la lesión después de que los directivos arroparan al jugador en su casa y ahora empiezan la búsqueda en el mercado para encontrarle un recambio.

La pasada campaña Bertain fue uno de los jugadores más destacados de un equipo que en su primer año de vida alcanzó los play off de ascenso. Jugó, en su mejor temporada de las tres que llevaba en España, 26 partidos promediando en 22 minutos y medio 11,4 puntos con un 45,6% en tiros de campo en la 2024-25. En su cuarta campaña en la categoría este curso, aun estando sólo en el inicio de la competición, sus números bajaron, pues no llegó a 11 minutos de promedio en los tres choques ligueros, con 4,7 puntos de media y un 33,3% en tiros de campos. Sus números fueron mñas positivos en la Copa de España, con 23 minutos de media, 10,7 puntos y un 50% en tiros de campo.

El Caja 87 buscará un recambio para bertain de un perfil parecido. Un anotador que pueda ser también generador de juego para reforzar, de paso, un perímetros que esta campaña no está funcionando. Es el tercer peor conjunto en esta estadística entre los 28 de los dos grupos. Firma actualmente un 25% (21/84) de acierto en el triple, sólo mejor que el 22,4% del Spanish Basketball Academy y el 24,7% del Jaén Paraíso Interior CB.