Caja 87-Córdoba: Descalabro en casa, ¿y ahora qué? (59-71)

Poner el grito en el cielo por caer eliminado en la Copa de España puede tener su punto de razón. Depende del punto de vista de quien debe tomar decisiones. Pero eso ponía un listón muy, muy alto sin que la liga hubiese siquiera empezado. Eso era lo que había quién no entendía, sabiendo que la Segunda FEB no es un camino de rosas. Y ahora, con la primera derrota ya en la jornada 3 y un equipo que ha mostrado poca evolución y que en el último cuarto colapsó con un 11-28 ¿qué pasará? Pues nada. Lógicamente. Porque esto no ha hecho más que comenzar y lo importante no es cómo se empieza sino cómo se acaba. Como seguramente no debió pasar nada tras la Copa de España, en la que el Caja 87 ya perdió a domicilio, por seis puntos, ante un Coto Córdoba que ahora se llevó también la victoria, en liga que vale más, por un sonrojante 59-71 evidenciando lo que ya muchos sabían: el que esperara un paseo en la temporada se equivocaba.

Y eso que llegó el cuadro sevillano con +5 (48-43) al último acto, mandando por dentro pese al mal porcentajes en triples (6/30 al final) y repuesto de la grave lesión de Bertain minutos antes. Pero colapsó el equipo sevillano, sin soluciones desde el banquillo y sin ideas en la cancha tirando de un individualismo que lo llevó a perder su identidad tanto en defensa como en ataque y para perder ante un rival directo.

Salió bien el conjunto hispalense, con Jankovic y Latorre formando el juego interior en ese intento de cerrar el problema del cuatro al que ni el club ni el entrenador encuentran de momento salida. Abrió Dedovic el encuentro con un triple. Casi un espejismo, porque en este inicio de temporada los jugadores del equipo sevillano tienen la mirilla mal calibrada. Pese a ello, la intensidad atrás le permitió correr e imponer un alto ritmo de juego. Demasiado quizás, porque a veces no se trata de tirar más, sino de lanzar mejor.

El caso es que el pívot serbio marcó diferencias por dentro y con él todo parecía más fácil. Rebotea en ataque, genera espacios y es capaz de jugar de espalda y generarse sus propias canastas. Un pívot a la vieja usanza. De loes que saben leer el baloncesto, además. El titular. Y encima tiene mano desde el tiro libre y colocó el 11-4. Pero este encuentro no iba a ser un camino de rosas. Ni lo será la temporada, pese a que los resultados de la Copa de España dictaran sentencian antes. Un 0-8 de parcial le dio la primera ventaja al cuadro califal, pero en un duelo de rachas y con mucho desacierto desde la línea de los 6,75 metros entre Clarke y Jankovic volvieron a poner las cosas en su sitio con un baloncesto más práctico y colectivo como en la asistencia a Dibba para que machacase al cierre del primer acto (22-16).

Dedovic y Latorre defienden a un rival. / @CórdobaCB

Parecía de nuevo encarrilada la situación. Okafor tuvo de nuevo minutos, pero sigue de pretemporada. Las pruebas en el cuatro continuaban y un triple de Bilalovic amenazó con romper el encuentro (27-18), pero ahí se nublaron de nuevo las ideas en ataque y el Córdoba encontró en el físico de Schutte y Guemeta, juntos con los puntos de Black, la forma de hacer daño. Adrià Alonso tuvo que llamar a capítulo a los suyos con el 0-10 de parcial (27-28) que rompió Clarke, pese a la defensa de un base de más talla como Gonzalo Orozco. Mejoró e Caja 87 con Jankovic, como siempre, pero sin tiempo para nada más que llegar al descanso con un 33-30 evidenciando un problema en el triple (3/17 en ese momento) y pocas ideas (ninguna asistencia en este segundo cuarto) cuando el tiro exterior no funcionaba. Con Bertain jugando cinco minutos y Sergio Cecilia un minuto y medio es más difícil, claro.

El escolta estadounidense está teniendo poco protagonismo y a poco que está en la pista parece que juega con una presión añadida. Y quizá ello le llevó a ser el primero en bajar después de fallar un triple desde la esquina en la reanudación, se estiró para meter la mano ya en su canasta y apoyó mal con la pierna derecha. Cayó al suelo Bertain y se echó de inmediato la mano a la rodilla. El típico mal gesto que cualquiera que ha sufrido una grave lesión en la articulación conoce. Manos a la cara del jugador, que tras varios minutos fue retirado en camilla y con la zona dañada inmovilizada. Los aplausos de la grada no eran un consuelo, porque el jugador parecía saber perfectamente lo que le queda por delante. Mala pinta.

El marcador se quedó clavado en ese 36-36 y el encuentro, que hasta entonces había pasado rapidísimo, empezó a trabarse. Muchas interrupciones, protestas y parones que impedían a los equipos coger ritmo. Jankovic se hizo grande en la zona, Sergio Cecilia ganó protagonismo (gran mate y mejor defensa al final del acto sacando una falta en ataque) y Bilalovic por fin acertó desde el triple, el único del tercer cuarto, tras una imperial de asistencia de Jankovic para contestar el anterior del visitante Pablo Sánchez y afrontar los últimos 10 minutos con 48-43.

Pero el Caja 87 no estaba cómodo. Ya fuera por el palo de la lesión de Bertain, por el agujero de la posición de cuatro, por los continuos errores en el triple (4/23 tras los tres primeros cuartos) o por todo, los de Adrià Alonso salieron sin chispa y el 0-6 de inicio lo cortó Dibba con un tiro libre para poner el 49-49. Dejó el equipo hispalense que el rival se lo creyese y emergió Black con cinco puntos seguidos para encender las alarmas (49-54) tras el 1-11 de parcial.

Clarke se equivocó al tirar de individualismo sin que nadie lo corrigiera, Bilalovic siguió negado desde el perímetro y otra canasta de Guemeta al contragolpe obligó a Adrià Alonso a parar el encuentro. El triple de Dedovic dio esperanzas (52-56), pero entre Black y Schutte las enterraron con otro 0-10 de parcial para sellar la primera derrota del Caja 87 en la temporada por un sonrojante 59-71 tras el 11-28 del último cuarto. Si alguien creía que esto iba a ser un camino de rosas, que se prepare.