El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino corta a Kayla Clark

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino ha tomado la primera medida para tratar de fortalecer la plantilla que este año está jugando en la segunda máxima categoría del básket español. El club comunicaba este miércoles la decisión de cortar a la pívot norteamericana Kayla Clark, una de sus apuestas más importantes del pasado verano, al menos en la teoría.

Anunciada como refuerzo el pasado 30 de julio, la pívot no ha tenido el nivel que se esperaba durante toda la pretemporada y la dirección del club ha decidido tomar una drástica solución antes de que fuera tarde. Kayla Clark ni siquiera participó en el debut liguero que tuvo lugar el pasado sábado en Navia contra el Celta Femxa Zorka, ya que la decisión estaba ya tomada.

El comunicado oficial del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino exponía lo siguiente. "Tras valorar su aportación durante la pretemporada y las necesidades actuales de la plantilla, el club ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Kayla Clark. La jugadora, que no participó en el estreno liguero del equipo en tierras gallegas el pasado fin de semana dentro de la LF Challenge y tampoco llegó a ser inscrita para la competición, deja de estar bajo la disciplina del club a partir de hoy".

Esto, lógicamente, contrastaba con las esperanzas que había puesta en la jugadora cuando fue contratada, pues se apuntaba que la confianza era total en una pívot de 1,90 metros procedente de Bethune-Cookman University, donde había sido una de las jugadoras más destacadas del equipo femenino durante las últimas temporadas.

Kayla Clark llegó tras completar una sólida trayectoria en la NCAA. En su último año con las Bethune-Cookman Wildcats, había sido la segunda máxima anotadora del equipo con 256 puntos (8,3 por partido) y la segunda mejor reboteadora con 220 (7,1 por encuentro), siendo además la séptima mejor de toda la SWAC (Southwestern Athletic Conference) en esta estadística. Lideró también a su equipo en tapones (32). A lo largo de sus cuatro temporadas universitarias acumuló 905 puntos, 877 rebotes, 136 robos y 88 tapones, con un 44,7% de acierto en tiros de campo.

Bajo rendimiento

Pero estos números tan prometedores no han tenido nada que ver con el rendimiento de Kayla Clark durante su corto periplo sevillano, ya que en ningún momento fue decisiva bajo los tableros durante la pretemporada. El comunicado del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino utilizaba las tradicionales palabras de agradecimiento de estos casos: "Desde la entidad agradecemos el tiempo compartido y el esfuerzo realizado durante su estancia en Sevilla. Al mismo tiempo, le deseamos la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional".

Y, por último, se apuntaba a las gestiones que se están realizando para sustituirla. "El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino continúa trabajando en la configuración de la plantilla para afrontar con las máximas garantías el presente curso", concluía la nota oficial.

Desde el club se espera la llegada de una jugadora importante para tratar de elevar el nivel de una plantilla que hasta el momento ha encajado derrotas bastante duras tanto en la pretemporada como en la primera jornada liguera.

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino disputará su segundo partido liguero el próximo sábado contra el CD Baloncesto Adareva en el Palacio de los Deportes de San Pablo (19:00).