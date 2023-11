El largo camino de Grimaldo hasta la selección española absoluta

El nombre de Alejandro Grimaldo no deja de sonar en los resúmenes de cada fin de semana, pletórico este valenciano que deslumbra en el Bayer Leverkusen. Su temporada está siendo estupenda, tanto que se ha ganado, con toda justicia, estar en la lista de Luis de la Fuente. A sus 28 años, y después de toda una vida corriendo por la banda izquierda, se estrena, con una sonrisa de oreja a oreja, en una convocatoria de la Selección.

“Es un momento muy especial, está siendo un año increíble que además se completa con la llamada de la selección, es un sueño”, resume con madurez. Grimaldo habla con conocimiento de causa, pues se fue a probar fortuna en el extranjero y la apuesta le ha salido muy bien. Después de siete años en el Benfica, ahora es una de las sensaciones en Alemania.

“El fútbol te suele llevar por diferentes caminos, a mí me ha llevado por este”, explica. “Pero estoy muy contento de cómo me ha ido con los diferentes clubes y ahora toca seguir trabajando, estoy muy feliz donde estoy y gracias al Leverkusen tengo la oportunidad de venir y para mí es muy importante”.

Se estrenó como profesional en el Barcelona B con 15 años, hace ya tiempo de aquella tarde tan recordada. “Sí que debuté muy joven. Y nada más debutar tuve una lesión grave, pero tiene sus puntos positivos y negativos, no pienso en eso. He disfrutado desde el primer día y sigo disfrutando”, apunta.

En su primer curso defendiendo la camiseta del Bayer Leverkusen, Grimaldo está feliz porque ha encontrado su mejor versión siguiendo los consejos de todo un campeón del mundo y de Eurocopa con España como Xabi Alonso. “Me ha ayudado mucho, es un entrenador increíble que está sacando lo mejor de mí. Con su ayuda y con la del equipo, he tenido la oportunidad de estar aquí”.

Y estar aquí, dice, lo es todo, nervioso el pasado viernes mientras seguía el anuncio de Luis de la Fuente por si estaba entre los elegidos. “Estábamos en el aeropuerto a punto de regresar de Qarabag, que jugamos ahí en la Europa League. Se retrasó el vuelo y me dio tiempo para ver la convocatoria y vi que estaba en la lista. Cuando llegué, estaba el móvil lleno de mensajes, una locura”.

Conoce a varios miembros del vestuario de la Selección, como Gayà, y es preciso a la hora de definirse a sí mismo. “Soy un lateral al que le gusta atacar, sobre todo. He mejorado mucho defensivamente. Puedo jugar en línea de cuatro o de cinco. Me gusta estar por dentro si se me necesita, me adapto a diferentes roles. Y tengo buen balón parado, que creo que es importante”. Tan importante como que lleva ya una buena colección de goles desde larga distancia.

Sus primeras horas en la Selección las está disfrutando al máximo, listo para debutar, si así lo estima oportuno el cuerpo técnico, en cualquiera de los dos compromisos de esta ventana de noviembre. España juega en Chipre (jueves, 18:00) y en Valladolid ante Georgia (domingo, 20:45), los dos últimos compromisos de esta fase de clasificación para la Eurocopa. Y en la memoria, el recuerdo de la gente que le ha acompañado siempre en este largo viaje.

“Me acuerdo de mi novia y de mi hija, que va a hacer un año. Estaré una semana sin ellas, pero es por una buena causa. Y me acuerdo también de mis padres, que siempre me han apoyado en este camino y no ha sido fácil”.