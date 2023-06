Sobre la campana, pero justamente

SOBRE la última campana iba España a obtener el premio que mereció a lo largo de toda la segunda parte. Si exceptuamos un paradón a quemarropa de Unai Simón a Frattesi, el balón y, por ende, el juego fue de los nuestros, por lo que el oportunismo de Joselu iba a hacer justicia a fin de que España esté pasado mañana en Rotterdam con los croatas al otro lado del campo. Un triunfo sobre Italia siempre da prestigio y así fue lo de anoche.

Pero no nos equivoquemos y creamos que todo fue de color de rosa pues tras el madrugador gol de Yeremi Pino en regalo inesperado de Bonucci, pasamos las grandes duquelas, llegó la devolución de regalos mediante un penalti de Le Normand y se nos aceleraban los pulsos cada vez que Immobile le cogía las vueltas a la nueva pareja de centrales españoles. La presión de la squadra azzurra era agobiante, perfectamente sincronizada y no resolvíamos la ecuación.

Rodrigo no aportaba gran cosa, Gavi no paraba de correr sin rumbo y únicamente Jesús Navas le echaba raciocinio al juego en sus muchas incursiones por su carril. Pero aquello no pintaba bien y daba la impresión de que estábamos ante el enésimo experimento. Once años ya de un experimento tras otro desde aquella apoteosis en Kiev con Italia, pero la decoración da un vuelco tras el descanso, coincidiendo con la sustitución de Asensio por el desubicado Rodrigo.

Sólo se juega en campo rival y las ocasiones de gol se suceden. Morata y Rodri tienen dos vicegoles y el dominio es abrumador. Y cuando la prórroga es algo más que una posibilidad llega el gol de Joselu que le da a España la oportunidad de volver a tocar plata. Las sensaciones son buenas según lo visto en una segunda parte muy completa del equipo español, por lo que el duelo con la muy competitiva Croacia de Modric se nos presenta tremendamente atractivo.