Todo a una carta, crucemos los dedos

Impensable, ¿quién iba a imaginar que todo se lo jugaría España a una carta, la del último día con Eslovaquia? Pero así es y la falta de gol nos aboca a una tarde sin vuelta atrás. Dos empates, dos sofocones, dos muestras inequívocas de las carencias de un equipo romo delante y transparente atrás para el triste saldo de dos puntos tan sólo. Tristes el saldo y también una situación creada de manera tan incomprensible como plagada de torpezas.

Pero el pasado pasó y sólo queda mirar a un futuro que arranca a las seis en todos los relojes de la tarde sevillana. La Cartuja como O.K. Corral para un duelo en el que no cabe ir a primera sangre. Duelo para un todo o nada en el que, paradójicamente, hasta podría valernos el empate, pero eso sería rizar demasiado este rizo que nadie acaba de asumir. Ya decíamos ayer que la selección y el aficionado estaban distanciándose peligrosamente, por lo que procede el borrón y adelante.

Lo más lógico sería que Luis Enrique sacase las debidas consecuencias tras empeorar el equipo ante Polonia la imagen dada frente a Suecia. Procede darle al grupo una sobredosis de solidez atrás y de acierto delante para que las cosas sean como todos deseamos. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cambiando jugadores o talante? Pues quizás sean necesarias ambas cosas y, aun así, nada de esto garantiza que el equipo sea capaz de revertir la situación, conque verde la siegan.

Esperemos que este pesimismo que hoy embarga al aficionado no invada el choque de esta tarde en la Cartuja y los más de 30 grados que se espera no sean un obstáculo más. Pensemos que ha llegado la hora de que el equipo español dé la medida que se esperaba de él y que no se convierta en muro insalvable el estado del terreno ni los pitos del primer día a Morata. Se trata de ganarle a Eslovaquia y no debería afrontarse como misión imposible, conque crucemos los dedos.