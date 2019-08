Las ‘cocodrilas’ se refuerzan con el fichaje de la joven Elena Peces

Elena Peces se ha convertido en otro refuerzo para las cocodrilas del Universitario de Sevilla. La jovencísima apertura gaditana con sólo 18 años ha participado en la selección andaluza absoluta, la sub 18 y la española sub 18 de seven, y está entusiasmada con incorporarse a las filas verdinegras procedente de CR Atlético Portuense: “Espero disfrutar mucho, es lo que siempre me ha dado el rugby, llego a un equipo nuevo, pero donde ya tengo muchas amistades y jugadoras conocidas de torneos y competiciones en los que ya hemos participado juntas”, aclaró el flamante fichaje de las cocodrilas.

Manu Sobrino, por su parte, declaraba: “Elena es una jugadora muy joven que puede jugar en varias posiciones en la línea. A pesar de su juventud, empezó a jugar hace varios años ya en el Portu, donde están haciendo un gran trabajo con el rugby femenino. Es una apuesta de futuro del cuerpo técnico y de la dirección deportiva –añade– y tenemos confianza en que poco a poco entre en la dinámica del equipo. Estamos convencidos de que el poder entrenar y jugar con jugadoras de más nivel le va a hacer crecer mucho”, sentenció.