Se confirma la supremacía de la Premier

Parece en vías de confirmarse la supremacía de la Premier en el conjunto de las grandes Ligas europeas. Y la confirmación a que me refiero no es por un ejercicio de literatura más, sino por la incontestable frialdad de los números. Unos números que salen de unas semifinales de Champions que los ingleses han encarrilado ya en su turno de ida. Y es que una final City-Chelsea en Estambul no es una apuesta demasiada arriesgada.

Ya el martes en Valdebebas, el Chelsea pudo decidir la semifinal como con prisas en un arranque diabólico que entre los errores ante el gol y dos paradones de Courtois dejaron con vida al Madrid. Todo ello permitió que un Benzema colosal permitiese dejar vivo a su equipo para que la cita del próximo miércoles en Stamford Bridge aparezca como duelo apasionante. Pero la sensación es que la tropa de Tuchel ha llegado a esta encrucijada con más gasolina en el depósito.

Y al día siguiente en el Parque de los Príncipes sucedió algo parecido pero al revés. Fueron los locales de Pochettino los que apabullaron al City en primera instancia para ponerse por delante en el marcador y dar que pensar en su candidatura firme a finalista. Quién sabe qué le dijo Guardiola a sus futbolistas, pero sucedió tras el intermedio una película diametralmente distinta a la que estábamos viendo para que, con Keylor mediante, se voltease el marcador.

Todos sabemos que en fútbol casi nada puede sorprendernos y sorprendernos en este caso sería que no hubiese final inglesa en Atatürk. Allí, junto al Cuerno de Oro, es donde se juega la final de Champions y en ese 29 de mayo se prevé un Chelsea-Manchester City. No se trata de menospreciar las opciones de PSG y, sobre todo, las de Real Madrid, pero la sensación pinta a favor británico. Claro que estando el Madrid por medio, darlo por muerto antes de tiempo es una frivolidad.