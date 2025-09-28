David Muñoz se impone a un José Antonio Rueda que ya acaricia el título en Moto3

El brenero David Muñoz (KTM) ha conseguido su tercera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Japón de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi', en donde el líder José Antonio Rueda (KTM) ha logrado aumentar su ventaja en la clasificación provisional del Mundial.

Rueda ha aumentado su ventaja en la clasificación del Mundial de los 78 puntos con los que llegó a Japón hasta 93, al concluir undécimo su rival más directo del campeonato, el español Ángel Piqueras (KTM).

Precisamente el líder del mundial, autor de la 'pole position', aprovechó esa posición para enfilar en primera posición la curva de final de recta tras apagarse el semáforo rojo, seguido por su compañero en KTM, el argentino de origen español Valentín Perrone y con el japonés Taiyo Furusato (Honda), que salía quinto, ganando dos posiciones.

Antes de concluir el primer giro el australiano Joel Kelso (KTM) ya había superado tanto a Furusato como a Perrone, al que por detrás acosaba también el español Máximo Quiles (KTM).

El español David Almansa (Honda), sancionado con salir en las últimas posiciones por rodar despacio durante los entrenamientos, consiguió llegar hasta mitad del pelotón -decimotercero-, antes de finalizar esa primera vuelta, lo que le situaba a cola del pelotón de cabeza de carrera.

Sin asumir riesgos

En la segunda vuelta Joel Kelso ya era líder de la carrera, seguido por David Muñoz y con un José Antonio Rueda que, como en otras ocasiones, dejó hacer a sus rivales en las vueltas iniciales, sin asumir más riesgos que los estrictamente necesarios.

Hasta doce pilotos integraron el grupo inicial de cabeza de carrera, con todos los favoritos de la cilindrada entre ellos, incluido un David Almansa que ya era undécimo, tras superar al italiano Luca Lunetta (Honda) y cuando a final de recta los comisarios de pista comenzaban a ondear las primeras banderas de lluvia.

Máximo Quiles decidió dar un paso más en la tercera vuelta, al superar a David Muñoz para ponerse al rebufo de la moto del líder de la carrera, el australiano Kelso, al que superó una vuelta más tarde en una arriesgada maniobra por el interior de la curva.

Por entonces, David Almansa ya estaba en la novena posición y Quiles imprimió un fuerte ritmo que estiró aún más el grupo de doce pilotos que conformaban el grupo de cabeza de carrera.

Lluvia más intensa

La lluvia comenzó a caer con más intensidad a partir del séptimo giro, lo que fue un aviso previo para todos los equipos, que comenzaron a preparar el material para esas condiciones por si Dirección de Carrera decidía parar la competición.

En esos momentos, séptima vuelta, la situación de carrera era con David Muñoz líder, por delante de Taiyo Furusato, Valentín Perrone, Máximo Quiles, Adrián Fernández (Honda), Ryusei Yamanaka (KTM), Luca Lunetta, Ángel Piqueras (KTM), José Antonio Rueda, Joel Kelso y Guido Pini (KTM).

Muñoz aprovechó las dubitativas condiciones de la pista en esos momentos para abrir un hueco de nueve décimas sobre su perseguidor, Taiyo Furusato, y un grupo muchísimo más estirado que en vueltas anteriores y en el que el líder Rueda no asumió el más mínimo riesgo.

Una vuelta más tarde, en el noveno giro y en la curva número dos, se fue por los suelos Taiyo Furusato, primera víctima de las condiciones del asfalto, en donde David Muñoz ya contaba con 1,2 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Valentín Perrone, mientras Ángel Piqueras se llevaba un buen susto en la curva cinco que le hacía perder algunas posiciones en el grupo principal.

Desde atrás del grupo, José Antonio Rueda comenzó a recuperar posiciones para minimizar al máximo la pérdida de puntos lo que en la décima vuelta le permitió rodar en la sexta posición, por detrás de David Muñoz -ya con una ventaja de 1,4 segundos-, Valentín Perrone, Máximo Quiles, David Almansa y Adrián Fernández.

Dominio de David Muñoz

La carrera entró en una fase en la que el más mínimo error podía dar al traste con las aspiraciones de los integrantes del grupo de cabeza, en donde David Muñoz fue consolidando poco a poco la primera posición camino de su tercera victoria de la temporada.

Tras Muñoz, también Valentín Perrone consolidó la segunda plaza, con Máximo Quiles tercero y forzando el ritmo para intentar colocarse al rebufo de la moto del argentino.

Más atrás, un grupo de cuatro pilotos, Adrián Fernández, José Antonio Rueda, David Almansa y Ángel Piqueras se peleaban por la cuarta posición.

En la decimotercera vuelta Máximo Quiles, tras una ardua pelea, logró superar a Valentín Perrone y Ángel Piqueras se iba por los suelos en la curva diez, lo que alejaba aún más al segundo clasificado del mundial de la pelea por el título.

Mientras David Muñoz se alejaba inexorablemente camino de la victoria, la pelea entre Perrone y Quiles permitió que se acercase por detrás el cuarteto encabezado por José Antonio Rueda, quien sabedor de la pérdida de posiciones de Piqueras por la caída, quería mejorar al máximo posible su clasificación en la carrera japonesa.

Poco a poco Rueda se fue acercando a Quiles y Perrone, buscando la mejor clasificación posible, mientras por detrás Ángel Piqueras remontaba hasta la duodécima posición.

A ritmo de vuelta rápida José Antonio Rueda puso en su objetivo alcanzar a Quiles y Perrone, a los que ya tenía a medio segundo de distancia a dos vueltas del final.

Al final de esa decimosexta vuelta Rueda ya estaba tras el rebufo de Perrone, al que no tardó en superar para ir en busca de Quiles, mientras David Almansa se iba por los suelos, como también el británico Scott Ogden en la curva cinco.

En la última vuelta David Muñoz ya contaba con dos segundos de ventaja sobre el trío formado por Quiles, Rueda y Perrone, en donde ninguno iba a arrojar la toalla en la pelea por mantenerse en el podio.

Fue en la curva siete en la que Rueda atacó a Quiles, que intentó recuperar la posición sin éxito, pues a la postre se tuvo que defender de los ataques de Valentín Perrone para consolidar la tercera posición.